UA написав: Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.

Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?

Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.

банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники

а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет



