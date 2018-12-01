Додано: Нед 02 гру, 2018 13:26

UA написав: rjkz написав:

изменение баланса ввиду повышения предложения (много строят и ничего не сносят) и снижения спроса (отрицательная демография).

Ну и судя по всему, ЦА у нас не сильно денежная:



https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/nov ... kond-henda



"Все просто" (ТМ Биг). изменение баланса ввиду повышения предложения (много строят и ничего не сносят) и снижения спроса (отрицательная демография).Ну и судя по всему, ЦА у нас не сильно денежная:"Все просто" (ТМ Биг).

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.

Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?

Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.

Классическая пирамида, только очень растянутая во времени. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.

1.Да.Печально, что это время все ближе. И намного ближе чем кто-то думает.2. Семейным вполне хватает 2к и в новостроях. Выше была темка про старый аэродром возле Мариинского парка - там локация такая, что продастся, а вот такой-же аэродром, но даже в прицентральном районе продать уже нереально, чем дальше от центра, тем сложней продать меньшее количество метров и чем старше дом - тем нереальней. Зато новострои разбираются. Из моих знакомых, кто сейчас ищет жилье для себя - только 1 семья рассматривает вариант хруща. Остальные или проинвестировали новострой или в процессе выбора. И берут у застройщиков, знакомый, который последние годы неплохо переуступал права на воздух, сейчас застрял - не может сбросить с почти год. А в достроенном недострое в апреле и ноябре были проданы 1 к с большим дисконтом от первоначальной цены продажи (порядка 20%), и это намного дешевле цены застройщика на оставшиеся квартиры, я уж не говорю о цене входа тех, кто влошился до 2008-го.