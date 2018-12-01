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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1212121312141215

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:24

  UA написав:Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.
Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?
Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.
Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.


банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники
а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет

зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:26

  UA написав:
  rjkz написав:
изменение баланса ввиду повышения предложения (много строят и ничего не сносят) и снижения спроса (отрицательная демография).
Ну и судя по всему, ЦА у нас не сильно денежная:

https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/nov ... kond-henda

"Все просто" (ТМ Биг).

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.
Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?
Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.
Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.


1.Да.
Печально, что это время все ближе. И намного ближе чем кто-то думает.
2. Семейным вполне хватает 2к и в новостроях. Выше была темка про старый аэродром возле Мариинского парка - там локация такая, что продастся, а вот такой-же аэродром, но даже в прицентральном районе продать уже нереально, чем дальше от центра, тем сложней продать меньшее количество метров и чем старше дом - тем нереальней. Зато новострои разбираются. Из моих знакомых, кто сейчас ищет жилье для себя - только 1 семья рассматривает вариант хруща. Остальные или проинвестировали новострой или в процессе выбора. И берут у застройщиков, знакомый, который последние годы неплохо переуступал права на воздух, сейчас застрял - не может сбросить с почти год. А в достроенном недострое в апреле и ноябре были проданы 1 к с большим дисконтом от первоначальной цены продажи (порядка 20%), и это намного дешевле цены застройщика на оставшиеся квартиры, я уж не говорю о цене входа тех, кто влошился до 2008-го.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:
изменение баланса ввиду повышения предложения (много строят и ничего не сносят) и снижения спроса (отрицательная демография).
Ну и судя по всему, ЦА у нас не сильно денежная:

https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/nov ... kond-henda

"Все просто" (ТМ Биг).

А как же новые магазины дорогой одежды Inditex? В каждом новом ТРЦ их просто куча.

Я не сильно разбираюсь в шмоточном бизнесе, потому что практически не покупаю одежду в Украине, но для меня большая загадка - кто вообще покупает по таким конским ценам во времена интернета?
Перед первыми заморозками ребенку куртку покупали (это начало сезона!), надо было срочно - прощелкали, зашли в пару ТРЦ - на сейле в Терранова купили за 800 грн. В Украине это дешево, в Штатах - обычная цена.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:57

rjkz Это у вас все на новостройки заточены. Потому что рядом с панелькой по тыще за метр с бабушкиным ремонтом строят по той же цене новый монолит на тех же ПОХах и Оболонях. И ремонт что там, что там затянет одинаково(почти). А у нас в советских микрорайонах 80х годов постройки и не строят ни хрена , либо на отшибе промзоны, и ремонт часто дороже суммы покупки может выйти с нуля - и поэтому разбирают именно квартиры с нестарым ремонтом где сразу жить можно и ни стены бить не надо, ни к кухне спальню присоединять и бойлер с ванной новый ставить. Так что всё относительно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:28

  барабашов написав:rjkz Это у вас все на новостройки заточены. Потому что рядом с панелькой по тыще за метр с бабушкиным ремонтом строят по той же цене новый монолит на тех же ПОХах и Оболонях. И ремонт что там, что там затянет одинаково(почти). А у нас в советских микрорайонах 80х годов постройки и не строят ни хрена , либо на отшибе промзоны, и ремонт часто дороже суммы покупки может выйти с нуля - и поэтому разбирают именно квартиры с нестарым ремонтом где сразу жить можно и ни стены бить не надо, ни к кухне спальню присоединять и бойлер с ванной новый ставить. Так что всё относительно.


Я это понимаю, везде есть свои особенности, в основе которых - экономическая целесообразность. Именно поэтому, при покупке на вторичке, я-бы рекомендовал выбирать ремонт и/или дом/ремонт до 2008 года - тогда даже неквалифицированные строители брали более-менее нормальные материалы. Сейчас многие из этих материалов даже не завозятся в Украину. Даже если у человека нет финансовых ограничений, трудно принять ремонт за три стоимости квартиры, до 2008-го недвига стоила в Киеве в разы дороже ремонта. Если-бы я сейчас делал ремонт для себя, многие материалы, которые использовал в 2008-м для аренды, врядли брал. Да и многие сменили фетиш вместо "прэлести".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:55

  барабашов написав:rjkz Это у вас все на новостройки заточены. Потому что рядом с панелькой по тыще за метр с бабушкиным ремонтом строят по той же цене новый монолит на тех же ПОХах и Оболонях. И ремонт что там, что там затянет одинаково(почти). А у нас в советских микрорайонах 80х годов постройки и не строят ни хрена , либо на отшибе промзоны, и ремонт часто дороже суммы покупки может выйти с нуля - и поэтому разбирают именно квартиры с нестарым ремонтом где сразу жить можно и ни стены бить не надо, ни к кухне спальню присоединять и бойлер с ванной новый ставить. Так что всё относительно.

зы:
Вы из Днепра или Харькова?
Вот эта самая экономическая целесообразность гонит стройки в Киеве и приближают обвал рынка (не только и не столько аренды), а остальные города довольствуются старым фондом
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... tsev---mid
rjkz
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