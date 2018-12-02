Додано: Пон 03 гру, 2018 13:04

kingkongovets написав: банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники

а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет



зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частникиа "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкетзы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения

1. Ну никак вы не можете без наездов на Влада. Причем, в каждом посте )))Была у человека лишняя (повторяю - лишняя!) 30-ка, вот он и вложился. И лично я считаю -- правильно! И мне надо было... туда же ))) За те годы, что что Влад ждет свою "Еврику", я умудрился 30-ку (пардон) про с рать ... Мог и больше (после продажи последних активов на ПОХе), но (к счастью!) потратил дочке на новострой))))Вы наверняка в курсе, сколько стоит сменить пятилетний LC на новый? Почти одну "еврику"? Лично вы, почувствуете разницу между 5-летним LC и новым, если отбросить понты? Вот и Влад, видать, не почувствовал2. Про китайцев: а что им прикажете делать со своим баблом? Обновлять свои Cayenne-ы RR-ы? Причем не только себе, но и всем родственникам, учитывая цены на недвигу в Канаде?Всеми движет одна цель - сохранить заработанное. Побороть инфляцию. А если повезет - и заработать. Очень малый процент людей является бизнесменами, испытывающими нехватку средств для расширения бизнеса. Остальные 90% людей носятся со своими, кровно заработанными, раздумывая куда приткнуть.Сколько уже "лишних" квартир в Китае? Возможно и у нас что-то подобное (именно - подобное) назревает. Первые в очереди - большие квартиры в старом фонде с судьбой "общежития имени монаха Бертольда Шварца" [(с) 12 стульев].Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова. Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))