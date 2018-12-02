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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

- а можна питання?
... от кажуть, що краще здавати перероблену однуху на двуху(на 1-2-3 тис. грн/міс. більше)
- і тут питання: а яка ЦА орендарів?
.... як на мене, то думаю, що це дуже обмежена ЦА! - крім сімей з дітьми(чи ще з дідусем/бабусею) - нікому не цікаво переплачувати зайвих 1-2-3тис.?
- то хто є ЦА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:56

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

J_P написав:Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова. Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))


есть опыт владения недвигой в другом городе/стране?
у меня была квартира в москве (продал), осталась дача в гурзуфе - очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом, я больше не рискну
кстати, это один из поводов моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики, а также с видом эксперта пишет стены текста с дилетантскими глупостями - но то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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