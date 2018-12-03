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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:08
- а можна питання?
... от кажуть, що краще здавати перероблену однуху на двуху(на 1-2-3 тис. грн/міс. більше)
- і тут питання: а яка ЦА орендарів?
.... як на мене, то думаю, що це дуже обмежена ЦА! - крім сімей з дітьми(чи ще з дідусем/бабусею) - нікому не цікаво переплачувати зайвих 1-2-3тис.?
- то хто є ЦА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:56
J_P написав:Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова. Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))
есть опыт владения недвигой в другом городе/стране?
у меня была квартира в москве (продал), осталась дача в гурзуфе - очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом, я больше не рискну
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:04
kingkongovets написав:
есть опыт владения недвигой в другом городе/стране? очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом
, я больше не рискну
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться
, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
Ось реальна життєва ситуація, яка, можливо, спустить Влада з потяга надії на перон розчарування:
"Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис. Квартира с кондиционером и хорошей мебелью на кухне и стенкой в одной из комнат. Цена 12000. Я живу в другом городе и сразу сказала, что сдаю ниже рынка, в замен прошу меня по мелочам не дергать. Снимающие при подписании договора сказали, что хотят переклеить себе обои, я сказала, что не возражаю. По факту на сегодня (снимают только 2 месяца) имеем:
выбросили полотенцесушитель
выбросили стенку
заменили двери
сделали стенку из гипсокартона в кухне
постоянно задержка по оплате аренды, первый раз 5 дней(с тупыми отмазками что уехали), второй раз на 1 день. Задержка по оплате коммунальных 12 дней. Они почему то решили, что раз оплата аренды 12, то и коммунальные нужно платить 12, но не за 1,5 месяца, а платят только за коммунальные по 1 число, а не за 12.
сегодня очередная ситуация, сегодня 3 число, но показаний счетчиков снова нет. Опять звоню напоминаю, что в договоре прописано передавать показания счетчиков 1 числа, а уже 3!!! мне отвечают, я сейчас уехала, пришлю через 2 дня.
При этом за 2 месяца уже были ко мне 2 претензии, первая что нет отопления (это когда прорвало трубу на саксаганского) и что у них выбивают пробки, когда они на одну розетку подключают несколько высокомощностных УФО. Как будто я что-то могу изменить из другого города в первом случае на уровне глобальной проблемой с отоплением в киеве, во втором случае с тем, что они вообще не понимают элементарных вещей как пользоваться электроприборами. Помимо гипсокартоновой конструкции в кухне без моего разрешения установили решетку на окно, пострадало ли новое дорогущее окно даже не знаю, но то что откосы после снятия решетки нужно будет переделывать это точно( Главный вопрос - это наглые арендаторы и нужно их гнать или это все такие плюс-минус и просто смириться.
з.ы. сдача квартиры это не бизнес, а жизненная необходимость, вынуждены снимать квартиру в другом городе и деньги от сдачи перекрывают расходы аренды.
У меня в договоре написано, что все изменения только с моего письменного согласия.И разрешение они получили только на переклеивание обой в двух комнатах, там они были не новые.В коридоре перед их вселением были оклеены новые белые обои, они их не переклеили, но какого то ..... покрасили в синий цвет. Самое обидное что обои были не для окрашивания, а рашевские белые с чуть отражающим эффектом.
Коммунальные плачу я через интернет, при подписании это было сразу оговорено, что 1 числа они присылают показания счетчиков, я считаю и присылаю им таблицу за что и сколько необходимо заплатить и итоговая сумма. При чем по каждому пункту какое то тотально жлобство. Счет за 3 месяца домофона 53 грн отказывались платить, ссылаясь, что домофон типо не работал. Когда четко поставила вопрос - мне отказаться полностью от домофона, выяснилось, что он нужен, но про то что он не работает они забыли мне сказать, а сами не знали как вызвать мастера. Ну бред же!!! Требования уже были, когда в первый раз на 5 дней задержали.Я приехала,поговорили,после разговора пообещали поставить себе напоминалки и божились, что больше нарушений не будет. Но нарушения продолжаются, хоть уже меньшие, но есть. И исходя из этого мне уже нужно самой определиться стоит ли терпеть (вдруг это менталитет такой у многих арендаторов) или приезжать и просто менять замки".
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ihorkyiv
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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:59
ihorkyiv написав: kingkongovets написав:
есть опыт владения недвигой в другом городе/стране? очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом
, я больше не рискну
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться
, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
Ось реальна життєва ситуація, яка, можливо, спустить Влада з потяга надії на перон розчарування:
"Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис. Квартира с кондиционером и хорошей мебелью на кухне и стенкой в одной из комнат. Цена 12000. Я живу в другом городе и сразу сказала, что сдаю ниже рынка, в замен прошу меня по мелочам не дергать. Снимающие при подписании договора сказали, что хотят переклеить себе обои, я сказала, что не возражаю. По факту на сегодня (снимают только 2 месяца) имеем:
выбросили полотенцесушитель
выбросили стенку
заменили двери
сделали стенку из гипсокартона в кухне
постоянно задержка по оплате аренды, первый раз 5 дней(с тупыми отмазками что уехали), второй раз на 1 день. Задержка по оплате коммунальных 12 дней. Они почему то решили, что раз оплата аренды 12, то и коммунальные нужно платить 12, но не за 1,5 месяца, а платят только за коммунальные по 1 число, а не за 12.
сегодня очередная ситуация, сегодня 3 число, но показаний счетчиков снова нет. Опять звоню напоминаю, что в договоре прописано передавать показания счетчиков 1 числа, а уже 3!!! мне отвечают, я сейчас уехала, пришлю через 2 дня.
При этом за 2 месяца уже были ко мне 2 претензии, первая что нет отопления (это когда прорвало трубу на саксаганского) и что у них выбивают пробки, когда они на одну розетку подключают несколько высокомощностных УФО. Как будто я что-то могу изменить из другого города в первом случае на уровне глобальной проблемой с отоплением в киеве, во втором случае с тем, что они вообще не понимают элементарных вещей как пользоваться электроприборами. Помимо гипсокартоновой конструкции в кухне без моего разрешения установили решетку на окно, пострадало ли новое дорогущее окно даже не знаю, но то что откосы после снятия решетки нужно будет переделывать это точно( Главный вопрос - это наглые арендаторы и нужно их гнать или это все такие плюс-минус и просто смириться.
з.ы. сдача квартиры это не бизнес, а жизненная необходимость, вынуждены снимать квартиру в другом городе и деньги от сдачи перекрывают расходы аренды.
У меня в договоре написано, что все изменения только с моего письменного согласия.И разрешение они получили только на переклеивание обой в двух комнатах, там они были не новые.В коридоре перед их вселением были оклеены новые белые обои, они их не переклеили, но какого то ..... покрасили в синий цвет. Самое обидное что обои были не для окрашивания, а рашевские белые с чуть отражающим эффектом.
Коммунальные плачу я через интернет, при подписании это было сразу оговорено, что 1 числа они присылают показания счетчиков, я считаю и присылаю им таблицу за что и сколько необходимо заплатить и итоговая сумма. При чем по каждому пункту какое то тотально жлобство. Счет за 3 месяца домофона 53 грн отказывались платить, ссылаясь, что домофон типо не работал. Когда четко поставила вопрос - мне отказаться полностью от домофона, выяснилось, что он нужен, но про то что он не работает они забыли мне сказать, а сами не знали как вызвать мастера. Ну бред же!!! Требования уже были, когда в первый раз на 5 дней задержали.Я приехала,поговорили,после разговора пообещали поставить себе напоминалки и божились, что больше нарушений не будет. Но нарушения продолжаются, хоть уже меньшие, но есть. И исходя из этого мне уже нужно самой определиться стоит ли терпеть (вдруг это менталитет такой у многих арендаторов) или приезжать и просто менять замки".
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:09
Хозяйка квартиры рассуждает рационально. С другой стороны если бы арендаторы были временщиками они бы не вкладывались в решетки и гипсокартон.
Просто арендаторы в хозяйке квартиры почувствовали тютю , и ведут себя соотаетсвуюше.
Хозяйке надо быть более жесткой, и не боятся идти на обострение, особенно в самых ключевых вопросах.
Что такое ком аренда я знаю ооочень хорошо. Опыт очень большой.
Как показывает жизнь, если арендатор разгильдяй в вопросах финансовой дисциплины его банкротство это вопрос времени. Жизнь боль.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:19
J_P написав:
Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова.
kingkongovets написав:
банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники
а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет
зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения
Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))
интересно, почему / что вас на это натолкнуло?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:46
change_pm написав: J_P написав:
Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова.
kingkongovets написав:
банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники
а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет
зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения
Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))
интересно, почему / что вас на это натолкнуло?
Это очень разумная диверсификация.
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