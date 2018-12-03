Додано: Пон 03 гру, 2018 19:04

kingkongovets написав: есть опыт владения недвигой в другом городе/стране?

очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом, я больше не рискну

кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке есть опыт владения недвигой в другом городе/стране?, я больше не рискнукстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада -, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке

Ось реальна життєва ситуація, яка, можливо, спустить Влада з потяга надії на перон розчарування:"Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис. Квартира с кондиционером и хорошей мебелью на кухне и стенкой в одной из комнат. Цена 12000. Я живу в другом городе и сразу сказала, что сдаю ниже рынка, в замен прошу меня по мелочам не дергать. Снимающие при подписании договора сказали, что хотят переклеить себе обои, я сказала, что не возражаю. По факту на сегодня (снимают только 2 месяца) имеем:выбросили полотенцесушительвыбросили стенкузаменили дверисделали стенку из гипсокартона в кухнепостоянно задержка по оплате аренды, первый раз 5 дней(с тупыми отмазками что уехали), второй раз на 1 день. Задержка по оплате коммунальных 12 дней. Они почему то решили, что раз оплата аренды 12, то и коммунальные нужно платить 12, но не за 1,5 месяца, а платят только за коммунальные по 1 число, а не за 12.сегодня очередная ситуация, сегодня 3 число, но показаний счетчиков снова нет. Опять звоню напоминаю, что в договоре прописано передавать показания счетчиков 1 числа, а уже 3!!! мне отвечают, я сейчас уехала, пришлю через 2 дня.При этом за 2 месяца уже были ко мне 2 претензии, первая что нет отопления (это когда прорвало трубу на саксаганского) и что у них выбивают пробки, когда они на одну розетку подключают несколько высокомощностных УФО. Как будто я что-то могу изменить из другого города в первом случае на уровне глобальной проблемой с отоплением в киеве, во втором случае с тем, что они вообще не понимают элементарных вещей как пользоваться электроприборами. Помимо гипсокартоновой конструкции в кухне без моего разрешения установили решетку на окно, пострадало ли новое дорогущее окно даже не знаю, но то что откосы после снятия решетки нужно будет переделывать это точно( Главный вопрос - это наглые арендаторы и нужно их гнать или это все такие плюс-минус и просто смириться.з.ы. сдача квартиры это не бизнес, а жизненная необходимость, вынуждены снимать квартиру в другом городе и деньги от сдачи перекрывают расходы аренды.У меня в договоре написано, что все изменения только с моего письменного согласия.И разрешение они получили только на переклеивание обой в двух комнатах, там они были не новые.В коридоре перед их вселением были оклеены новые белые обои, они их не переклеили, но какого то ..... покрасили в синий цвет. Самое обидное что обои были не для окрашивания, а рашевские белые с чуть отражающим эффектом.Коммунальные плачу я через интернет, при подписании это было сразу оговорено, что 1 числа они присылают показания счетчиков, я считаю и присылаю им таблицу за что и сколько необходимо заплатить и итоговая сумма. При чем по каждому пункту какое то тотально жлобство. Счет за 3 месяца домофона 53 грн отказывались платить, ссылаясь, что домофон типо не работал. Когда четко поставила вопрос - мне отказаться полностью от домофона, выяснилось, что он нужен, но про то что он не работает они забыли мне сказать, а сами не знали как вызвать мастера. Ну бред же!!! Требования уже были, когда в первый раз на 5 дней задержали.Я приехала,поговорили,после разговора пообещали поставить себе напоминалки и божились, что больше нарушений не будет. Но нарушения продолжаются, хоть уже меньшие, но есть. И исходя из этого мне уже нужно самой определиться стоит ли терпеть (вдруг это менталитет такой у многих арендаторов) или приезжать и просто менять замки".