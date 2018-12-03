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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:31
kingkongovets написав:
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
просто влад сделал пару удачных инвестиций в котлован, но не правильно считает прибыльность проекта. котлован - это один проект а его аренда - то уже другое, и прибыльность аренды надо считать от текущей рыночной стоимости объекта
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Додано: Вів 04 гру, 2018 00:31
change_pm написав: kingkongovets написав:
J_P написав:Посему ( как и китайцы) серьезно размышляю над сменой части недвижки в Киеве на центр Варшавы/Кракова. Понимаю, что доходность резко понизится, но так надежнее. Или самый центр Киева. Хотя, в отличие от других столиц, - центр Киева оказался реально резиновый )))
есть опыт владения недвигой в другом городе/стране?
у меня была квартира в москве (продал), осталась дача в гурзуфе - очень сложно эффективно управлять недвигой, если она не рядом, я больше не рискну
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
это опыт пост-совка. на западе распространены управляющие компании, но доходность они прилично снижают.
а вообще, ждем ответов J_P, очень уж интересно.
и по поводу эврики, интересно, можно было бы там раскрутить управляющюю компанию для инвесторов из других городов? скажем, 50 баксов за месяц за один обьект.
Сейчас много людей уезжает или на очень долго или на совсем, но не продает свои хаты из-за низкого рынка. В том числе некоторые мои знакомые. Была мысль об управлении, но это проще сделать на базе одного многоквартирного дома (желательно качественного новостроя), ибо найти какие-то одинаково правильные решения для гостинки на Отрадном, старом фонде в Центре и новострое в спальнике - задача нетривиальная. Особенно, если в таком интимном деле нет определенного доверия. У меня есть опыт в очень старом фонде, хрущах, домах 00-х (некогда новостроях
) и совсем новом (
) - это все очень "большие разницы".
Если и управлять - то своим. В противном случае, фи на управление и амортизацию/поддержание съест весь доход. Или убитый "Бабушкин хрущ".
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Додано: Вів 04 гру, 2018 00:32
Alex6 написав: kingkongovets написав:
кстати, это одна из причин моего сарказма в отношении влада - он собирается на поезде за арендой каждый месяц мотаться, а также и то, шо он, позиционируя себя как бизнесмена, очень гордится своей «победой» по покупке эврики и с видом эксперта 3 года пишет стены текста с дилетантскими глупостями, не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое, но то таке
просто влад сделал пару удачных инвестиций в котлован, но не правильно считает прибыльность проекта. котлован - это один проект а его аренда - то уже другое, и прибыльность аренды надо считать от текущей рыночной стоимости объекта
И почему-то считает доходность аренды с учетом коммуналки ...
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:03
Долярчик написав:
- а можна питання?
... от кажуть, що краще здавати перероблену однуху на двуху(на 1-2-3 тис. грн/міс. більше)
- і тут питання: а яка ЦА орендарів?
.... як на мене, то думаю, що це дуже обмежена ЦА! - крім сімей з дітьми(чи ще з дідусем/бабусею) - нікому не цікаво переплачувати зайвих 1-2-3тис.?
- то хто є ЦА?
... що, ніхто не дасть відповіді на це? - чи я тут вже все сам відповів?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:27
Долярчик написав: Долярчик написав:
- а можна питання?
... от кажуть, що краще здавати перероблену однуху на двуху(на 1-2-3 тис. грн/міс. більше)
- і тут питання: а яка ЦА орендарів?
.... як на мене, то думаю, що це дуже обмежена ЦА! - крім сімей з дітьми(чи ще з дідусем/бабусею) - нікому не цікаво переплачувати зайвих 1-2-3тис.?
- то хто є ЦА?
... що, ніхто не дасть відповіді на це? - чи я тут вже все сам відповів?
Про яку саме переробку йдеться ? Там багато варіантів.
Можна зробити європейську студію з 1 спальнею
Можна винести кухню в коридор та мати 2 суто спальні
Можна винести кухню на балкон/лоджію якщо дозволяє його площа
Можна знову ж таки винести кухню в коридор та здавати 2 окремі кімнати окремо (напевне найбільш прибутковий варіант)
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Alex6
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:30
ihorkyiv написав:
Ось реальна життєва ситуація, яка, можливо, спустить Влада з потяга надії на перон розчарування:
"Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис. Квартира с кондиционером и хорошей мебелью на кухне и стенкой в одной из комнат. Цена 12000. Я живу в другом городе и сразу сказала, что сдаю ниже рынка, в замен прошу меня по мелочам не дергать.
Ошибка дамы здесь - сдаю ниже рынка
Никогда не сдавайте ниже рынка, никогда. Из всех потенциальных арендаторов к вам прийдет самый жлобский. Исключения - бывают, но это отдельная тема.
Всегда выставляю цену чуть выше рынка, если люди понравились, лучше уступить, но сразу отсеются те, кто не платит за домофон.
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