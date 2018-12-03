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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:52
kingkongovets написав: UA написав:
Хотя "Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис" за 12 000
к этой ситуации явно не относится. Просто попались хитросделанные личности, которых регулярно выгоняют из арендованных помещений.
тут дело даже не в цене - дама просто продемонстрировала свой дилетантизм и слабоволие, за шо и поплатилась
У вас были такие же проколы по первым пробам пера в аренде ком.недвиги или приезд на сотке(или секвойе) в начале нулевых и мягкий разговор с добрым взглядом сверху вниз убеждал бакланов вести себя тихо и не совать пальцы в клетку с голодным медведем?
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