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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1215121612171218

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 195
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
29
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:52

  kingkongovets написав:
  UA написав:
Хотя "Сдала свою 2 комнатную квартиру в центре под офис" за 12 000 к этой ситуации явно не относится. Просто попались хитросделанные личности, которых регулярно выгоняют из арендованных помещений.


тут дело даже не в цене - дама просто продемонстрировала свой дилетантизм и слабоволие, за шо и поплатилась

У вас были такие же проколы по первым пробам пера в аренде ком.недвиги или приезд на сотке(или секвойе) в начале нулевых и мягкий разговор с добрым взглядом сверху вниз убеждал бакланов вести себя тихо и не совать пальцы в клетку с голодным медведем?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:32

  барабашов написав:У вас были такие же проколы по первым пробам пера в аренде ком.недвиги или приезд на сотке(или секвойе) в начале нулевых и мягкий разговор с добрым взглядом сверху вниз убеждал бакланов вести себя тихо и не совать пальцы в клетку с голодным медведем?


всего один раз, где то в начале нулевых - ребята сделали очень некислый ремонт в офисе и посчитали шо теперь они сами могут диктовать мне цены и сроки оплаты - кстати то ли донецкие, то ли днепровские алкомагнаты какие то
решилось все в телефонном режиме - я кое куда позвонил, им кое кто перезвонил - такое)
а вообще правильный отбор людей и четкий договор на берегу решают
ну и вот это "живу в другом городе, сдаю ниже рынка" и особенно "прошу меня по мелочам не дергать" - приглашение посрать себе на голову, очень слабая позиция
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:09

  rjkz написав:Без людей, которые могут посещать объекты и действовать от вашего имении в ваших интересах, затея очень сомнительная.

Тут вы абсолютно правы. Как и прав КК в вопросе сложности управления Владом своей недвижки в Киеве.
У меня все гораздо проще - товарищ поляк (помогал ему бизнес раскручивать в начале 2000-х, теперь друзья), живет 70% в Варшаве. Жена наша, из Киева ))) - помнит все хорошее, что сделал для их семьи - может помочь.
Тем более, что у них тут недвиги валом. В том числе и сдающаяся в аренду.
Поэтому назовем это взаимовыгодным сотрудничеством ))))
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Alex6 написав:Про яку саме переробку йдеться ? Там багато варіантів.

... зробити малу кухню... і дві малих кімнати...
- взагалі, яка ЦА двушок(повноцінних/неповноцінних) - напевно, аудиторія невелика?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:31

  Долярчик написав:
  Alex6 написав:Про яку саме переробку йдеться ? Там багато варіантів.

... зробити малу кухню... і дві малих кімнати...
- взагалі, яка ЦА двушок(повноцінних/неповноцінних) - напевно, аудиторія невелика?


Я в Чабанчиках виніс кухню на велику лоджію, близько 7 кв.м.
З 50 метрової однокімнатної квартири вийшла двокімнатна.
Винаймає бізнес вумен з двома дітьми.
Вже пішов четвертий рік.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:07

Хомякоид
... на скільки виходить більше(грошей), якщо б здавали як однуху? (десь на 3тис грн? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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