Додано: Вів 04 гру, 2018 11:32

всего один раз, где то в начале нулевых - ребята сделали очень некислый ремонт в офисе и посчитали шо теперь они сами могут диктовать мне цены и сроки оплаты - кстати то ли донецкие, то ли днепровские алкомагнаты какие то

решилось все в телефонном режиме - я кое куда позвонил, им кое кто перезвонил - такое)

а вообще правильный отбор людей и четкий договор на берегу решают

