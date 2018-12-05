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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:47
барабашов написав:Vadim V
Что - с Днепра все уже свалили и некому свет в аэропорту выключить?
Ну Юра-же уехал в БПС 3-ху с залой на соломе...И вроде как собирался аренду свою в Киев перевести.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10
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Додано: Сер 05 гру, 2018 22:45
Опять активизировались мошенники, которые продают листок бумаги. Засыпали все OLX квартирой на Левобережной за 4200 гривен. Уже б хоть что-то правдоподобное придумали. Милиция в доле, я так понимаю?
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