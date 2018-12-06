Ну Юра-же уехал в БПС 3-ху с залой на соломе...И вроде как собирался аренду свою в Киев перевести.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 00:47
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:45
Опять активизировались мошенники, которые продают листок бумаги. Засыпали все OLX квартирой на Левобережной за 4200 гривен. Уже б хоть что-то правдоподобное придумали. Милиция в доле, я так понимаю?
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21
Grisha1 Милиция это у вас в Московии. У нас, нотабене, новые полиционеры, которые долями не интересуются
Шутки-шутками, но некий Серж сдает реальную полнометражную однуху на Панча как раз за 4200 и не знает, шо робыты дали, ибо квартиранты намереваются мотать удочки. Маклера на него нет
Мож на ЛБ гостинка какая-то подубитая, в конце Челябинской или вообще- в начале частного сектора. А продавцов листков А4 за 200 или сколько там сейчас грн всегда хватало.
Савченко Так!
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