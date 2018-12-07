Ну Юра-же уехал в БПС 3-ху с залой на соломе...И вроде как собирался аренду свою в Киев перевести.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 00:47
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:45
Опять активизировались мошенники, которые продают листок бумаги. Засыпали все OLX квартирой на Левобережной за 4200 гривен. Уже б хоть что-то правдоподобное придумали. Милиция в доле, я так понимаю?
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21
Grisha1 Милиция это у вас в Московии. У нас, нотабене, новые полиционеры, которые долями не интересуются
Шутки-шутками, но некий Серж сдает реальную полнометражную однуху на Панча как раз за 4200 и не знает, шо робыты дали, ибо квартиранты намереваются мотать удочки. Маклера на него нет
Мож на ЛБ гостинка какая-то подубитая, в конце Челябинской или вообще- в начале частного сектора. А продавцов листков А4 за 200 или сколько там сейчас грн всегда хватало.
Савченко Так!
Додано: Суб 08 гру, 2018 09:32
Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.
Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?
Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...
Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.
Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:12
Ця проблема вирішиться просто: орендарі з дитиною сплачують орендодавцю 300 доларів за півроку і отримують реєстрацію в орендованій квартирі. Можливо хтось з власників братиме за цю послугу менші гроші, а у "ласих" районах столиці - ще грубіші. Уже зараз є хитруни-квартировласники, які реєструють декілька клієнтів і з того хліб їдять.
Додано: Суб 08 гру, 2018 10:32
300 долларов это на судебные издержки?
Большинство не станет регистрировать арендаторов, т.к. с советских времен работает стереотип - Прописка = право владения.
Тем более регистрация несовершеннолетних...
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