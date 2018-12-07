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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1216121712181219

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:47

  барабашов написав:Vadim V
Что - с Днепра все уже свалили и некому свет в аэропорту выключить?


Ну Юра-же уехал в БПС 3-ху с залой на соломе...И вроде как собирался аренду свою в Киев перевести.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... dvijimosti
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:45

Опять активизировались мошенники, которые продают листок бумаги. Засыпали все OLX квартирой на Левобережной за 4200 гривен. Уже б хоть что-то правдоподобное придумали. Милиция в доле, я так понимаю?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21

Grisha1 Милиция это у вас в Московии. У нас, нотабене, новые полиционеры, которые долями не интересуются :D
Шутки-шутками, но некий Серж сдает реальную полнометражную однуху на Панча как раз за 4200 и не знает, шо робыты дали, ибо квартиранты намереваются мотать удочки. Маклера на него нет :wink:
Мож на ЛБ гостинка какая-то подубитая, в конце Челябинской или вообще- в начале частного сектора. А продавцов листков А4 за 200 или сколько там сейчас грн всегда хватало.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:32

Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.

Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?
Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...
Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.
Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:12

  l66 написав:Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.

Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?
Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...
Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.
Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?

Ця проблема вирішиться просто: орендарі з дитиною сплачують орендодавцю 300 доларів за півроку і отримують реєстрацію в орендованій квартирі. Можливо хтось з власників братиме за цю послугу менші гроші, а у "ласих" районах столиці - ще грубіші. Уже зараз є хитруни-квартировласники, які реєструють декілька клієнтів і з того хліб їдять.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 10:32

  ihorkyiv написав:Ця проблема вирішиться просто: орендарі з дитиною сплачують орендодавцю 300 доларів за півроку і отримують реєстрацію в орендованій квартирі. Можливо хтось з власників братиме за цю послугу менші гроші, а у "ласих" районах столиці - ще грубіші. Уже зараз є хитруни-квартировласники, які реєструють декілька клієнтів і з того хліб їдять.

300 долларов это на судебные издержки?
Большинство не станет регистрировать арендаторов, т.к. с советских времен работает стереотип - Прописка = право владения.
Тем более регистрация несовершеннолетних...
UA
 
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