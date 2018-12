Додано: Суб 08 гру, 2018 11:01

l66 написав: Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.



Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?

Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...

Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.

Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?



очень правильное и логичное решение, поддерживаю обеими руками

не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя постояльца с несовершеннолетним ребенком, как их потом выписывать - через опекунский совет?

