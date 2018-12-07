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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1217121812191220

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:39

  kingkongovets написав:...не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя постояльца с несовершеннолетним ребенком, как их потом выписывать - через опекунский совет?

По действующим на сегодня нормам, прописка несовершеннолетнего = договор дарения квартиры.
Банки со своими юридическими департаментами, ничего не могут сделать с ипотечниками сумевшими прописать несовершеннолетних. Так и продают на торгах "право вимоги" на квартиру вместе с людьми.
Востаннє редагувалось UA в Суб 08 гру, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:48

Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:53

  kingkongovets написав:новость вроде совсем свежая, но мне удалось найти только один линк

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

надо будет уточнить

http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.12.2018/stolichnye_detsady_i_shkoly_mogut_stat_platnymi/

https://youtu.be/ILX2LPL4kPY

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:12

  ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/

Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока"
Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается?
Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
UA
 
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