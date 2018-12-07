Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:...не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя постояльца с несовершеннолетним ребенком, как их потом выписывать - через опекунский совет?
По действующим на сегодня нормам, прописка несовершеннолетнего = договор дарения квартиры. Банки со своими юридическими департаментами, ничего не могут сделать с ипотечниками сумевшими прописать несовершеннолетних. Так и продают на торгах "право вимоги" на квартиру вместе с людьми.
Востаннє редагувалось UA в Суб 08 гру, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока" Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается? Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.