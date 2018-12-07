Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:...не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя постояльца с несовершеннолетним ребенком, как их потом выписывать - через опекунский совет?
По действующим на сегодня нормам, прописка несовершеннолетнего = договор дарения квартиры. Банки со своими юридическими департаментами, ничего не могут сделать с ипотечниками сумевшими прописать несовершеннолетних. Так и продают на торгах "право вимоги" на квартиру вместе с людьми.
Востаннє редагувалось UA в Суб 08 гру, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока" Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается? Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока" Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается? Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
Реєстрація дитини припиняється автоматично з припиненням реєстрації батьків. Тому договори оренди з такими клієнтами укладаються максимум на півроку. Якщо орендарі мають бажання подовжити реєстрацію на наступні півроку, то знову сплачують умовно 300 доларів і з ними підписується договір оренди. Від клієнтів з дітьми власники житла відмовляються з інших причин, здебільшого з огляду на небезпеку псування майна.
l66 написав:Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.
Интересно, это как-то скажется на рынке аренды? Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать... Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве. Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?
1.И куда они будут "массово съезжать"? 2. Уже с 1-го сентября в школы первоклассников берут по месту жительства, недалеко от моего дома есть хорошая школа в окружении одних хрущей, а мой дом относится к не очень, соседи делали договора аренды (4 кгрн разово), чтобы попасть в ту школу. Ну так будут так прописку делать. Раньше юрики регистрировались в тн "инкубаторах". Теперь будет так с простыми людьми.В сады что с пропиской что без надо стоять в электронной очереди с рождения и не факт, что дождешься - у меня дети в сады не ходили, 4,5 года назад поставили младшего, очередь не дошла, но нам и не надо, а те, кому надо решали вопрос финансово. 3. Часть арендаторов начнет требовать регистрацию под этим соусом. Кто-то из лендлордов может и пойдет навстречу, но 90% - нет. Буквально на этой неделе имел разговор с родственником - его знакомый искал вариант перепрописаться, когда-то продал свое жилье, ради красивой жизни в аренде, в какой-то квартире ему удалось прописаться, потом съехал, и...владелец квартиры решил продать(ту, в которой тот прописан, с тех пор прошли годы), потратил тьму времени найти его, сейчас "очень просит выписаться". Кому из арендодателей такой гемор нужен?
ihorkyiv написав:Ця проблема вирішиться просто: орендарі з дитиною сплачують орендодавцю 300 доларів за півроку і отримують реєстрацію в орендованій квартирі. Можливо хтось з власників братиме за цю послугу менші гроші, а у "ласих" районах столиці - ще грубіші. Уже зараз є хитруни-квартировласники, які реєструють декілька клієнтів і з того хліб їдять.
300 долларов это на судебные издержки? Большинство не станет регистрировать арендаторов, т.к. с советских времен работает стереотип - Прописка = право владения. Тем более регистрация несовершеннолетних...
Это просто гемор, который никому не нужен. Потом выписать - тоже гемор. Когда аренда в Киеве будет за комуналь и арендаторы будут кирпичом по 1 грн швырять в фейс хозяину и метить занавески (йцукен) - тогда может быть. А пока - инкубаторы всем в помощь. Тем более. что такая "услуга" уже есть.
l66 написав:Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.
Интересно, это как-то скажется на рынке аренды? Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать... Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве. Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?
очень правильное и логичное решение, поддерживаю обеими руками не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя несовершеннолетнего, как их потом выписывать - через опекунский совет?
Сточки зрения городских властей, решение абсолютно оправданное и логичное. Вопрос перегрузки школ и садиков в значительной мере решится. На рынок аренды это повлияет самым драматическим способом. Пипец подкрался с самой неожиданной стороны. ПС. Тут ещё момент с околокиевской индивидуальной застройкой. Формально это жители Киевской области Если продолжать ход мысли. Можно сделать привязку школы к району регистрации. Цены на ПОХ в пропасть. Та же Троещина , Сырец и особенно Печерск поднимутся
Школы УЖЕ привязаны к регистрации и это уже приносит кому-то деньги.