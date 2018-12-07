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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1218121912201221>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:39

  kingkongovets написав:...не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя постояльца с несовершеннолетним ребенком, как их потом выписывать - через опекунский совет?

По действующим на сегодня нормам, прописка несовершеннолетнего = договор дарения квартиры.
Банки со своими юридическими департаментами, ничего не могут сделать с ипотечниками сумевшими прописать несовершеннолетних. Так и продают на торгах "право вимоги" на квартиру вместе с людьми.
Востаннє редагувалось UA в Суб 08 гру, 2018 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:48

Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:53

  kingkongovets написав:новость вроде совсем свежая, но мне удалось найти только один линк

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

надо будет уточнить

http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.12.2018/stolichnye_detsady_i_shkoly_mogut_stat_platnymi/

https://youtu.be/ILX2LPL4kPY

Зображення
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:12

  ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/

Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока"
Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается?
Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:19

  l66 написав:
  kingkongovets написав:новость вроде совсем свежая, но мне удалось найти только один линк

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

надо будет уточнить

http://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/07.12.2018/stolichnye_detsady_i_shkoly_mogut_stat_platnymi/

https://youtu.be/ILX2LPL4kPY

Зображення


о, спасибо - а то тот источник, который попался мне на глаза, откровенно левоватый
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:23

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/

Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока"
Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается?
Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.

Реєстрація дитини припиняється автоматично з припиненням реєстрації батьків. Тому договори оренди з такими клієнтами укладаються максимум на півроку. Якщо орендарі мають бажання подовжити реєстрацію на наступні півроку, то знову сплачують умовно 300 доларів і з ними підписується договір оренди. Від клієнтів з дітьми власники житла відмовляються з інших причин, здебільшого з огляду на небезпеку псування майна.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:32

ihorkyiv

вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми?
готовы рискнуть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:42

  l66 написав:Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.

Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?
Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...
Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.
Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?


1.И куда они будут "массово съезжать"?
2. Уже с 1-го сентября в школы первоклассников берут по месту жительства, недалеко от моего дома есть хорошая школа в окружении одних хрущей, а мой дом относится к не очень, соседи делали договора аренды (4 кгрн разово), чтобы попасть в ту школу. Ну так будут так прописку делать. Раньше юрики регистрировались в тн "инкубаторах". Теперь будет так с простыми людьми.В сады что с пропиской что без надо стоять в электронной очереди с рождения и не факт, что дождешься - у меня дети в сады не ходили, 4,5 года назад поставили младшего, очередь не дошла, но нам и не надо, а те, кому надо решали вопрос финансово.
3. Часть арендаторов начнет требовать регистрацию под этим соусом. Кто-то из лендлордов может и пойдет навстречу, но 90% - нет. Буквально на этой неделе имел разговор с родственником - его знакомый искал вариант перепрописаться, когда-то продал свое жилье, ради красивой жизни в аренде, в какой-то квартире ему удалось прописаться, потом съехал, и...владелец квартиры решил продать(ту, в которой тот прописан, с тех пор прошли годы), потратил тьму времени найти его, сейчас "очень просит выписаться". Кому из арендодателей такой гемор нужен?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:47

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Ця проблема вирішиться просто: орендарі з дитиною сплачують орендодавцю 300 доларів за півроку і отримують реєстрацію в орендованій квартирі. Можливо хтось з власників братиме за цю послугу менші гроші, а у "ласих" районах столиці - ще грубіші. Уже зараз є хитруни-квартировласники, які реєструють декілька клієнтів і з того хліб їдять.

300 долларов это на судебные издержки?
Большинство не станет регистрировать арендаторов, т.к. с советских времен работает стереотип - Прописка = право владения.
Тем более регистрация несовершеннолетних...


Это просто гемор, который никому не нужен. Потом выписать - тоже гемор.
Когда аренда в Киеве будет за комуналь и арендаторы будут кирпичом по 1 грн швырять в фейс хозяину и метить занавески (йцукен) - тогда может быть. А пока - инкубаторы всем в помощь. Тем более. что такая "услуга" уже есть.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:48

  UA написав:
  kingkongovets написав:
l66 написав:Прочитала, что в Киеве у власти есть мысль с осени 2019 для детей всех, у кого нет прописки, сделать платными детские сады ( цена как в частных), а позже и платными государственные школы.

Интересно, это как-то скажется на рынке аренды?
Вдруг семьи с детьми начнут массово съезжать...
Или нет? Будут тянуть и аренду, и огромную плату за детский сад и школу в Киеве.
Или арендаторы с детьми начнут требовать регистрацию в квартире?


очень правильное и логичное решение, поддерживаю обеими руками
не думаю шо кто то в здравом уме зарегистрирует у себя несовершеннолетнего, как их потом выписывать - через опекунский совет?

Сточки зрения городских властей, решение абсолютно оправданное и логичное.
Вопрос перегрузки школ и садиков в значительной мере решится.
На рынок аренды это повлияет самым драматическим способом.
Пипец подкрался с самой неожиданной стороны.
ПС. Тут ещё момент с околокиевской индивидуальной застройкой.
Формально это жители Киевской области :mrgreen:
Если продолжать ход мысли. Можно сделать привязку школы к району регистрации.
Цены на ПОХ в пропасть.
Та же Троещина :D , Сырец и особенно Печерск поднимутся :mrgreen:


Школы УЖЕ привязаны к регистрации и это уже приносит кому-то деньги.
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