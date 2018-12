Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27

вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми?

Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає.

то есть - нет)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.