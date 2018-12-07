Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока" Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается? Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
Не знаю, может это нам так "повезло", но думали ребенка отдать в частную школу, но первые классы были уже набраны и сказали, что могут взять только если мы подпадаем по регистрации. На классы со второго и старше данное правило не распространяется. Если такая практика имеет место и в других школах, то возвращаемся к туда-же откуда и пришли.
вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми? готовы рискнуть?
Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає. Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.
вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми? готовы рискнуть?
Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає. Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.
то есть - нет) в любом случае все это ляжет дополнительным финансовым бременем на арендаторов, а не лендлордов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.