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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1218121912201221

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:05

  UA написав:
  ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі
Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.
Для цього вам знадобиться:
Договір оренди квартири
Заява
Квитанція про оплату адміністративних послуг
Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.
Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші.
Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна.
https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/

Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока"
Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается?
Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.



Не знаю, может это нам так "повезло", но думали ребенка отдать в частную школу, но первые классы были уже набраны и сказали, что могут взять только если мы подпадаем по регистрации. На классы со второго и старше данное правило не распространяется. Если такая практика имеет место и в других школах, то возвращаемся к туда-же откуда и пришли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:21

  kingkongovets написав:ihorkyiv

вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми?
готовы рискнуть?

Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає.
Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:25

  rjkz написав: А пока - инкубаторы всем в помощь. Тем более. что такая "услуга" уже есть.

Услуга есть.
Но такие инкубаторы легковычисляемы. Их будет бомбить миграционная служба.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27

  ihorkyiv написав:
  kingkongovets написав:ihorkyiv

вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми?
готовы рискнуть?

Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає.
Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.


то есть - нет)
в любом случае все это ляжет дополнительным финансовым бременем на арендаторов, а не лендлордов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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