Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації. Для цього вам знадобиться: Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально. Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 осіб і заробляють гроші. Прописка дитини віком до 14 років. Якщо хтось з батьків зареєстрований у квартирі орендодавця, то згода власника житла на реєстрацію дитини не потрібна. https://businessman.pp.ua/propiska-i-re ... u-sistemu/
Как прописывают несовершеннолетних мы в курсе. Потому большинство объявлений об аренде идут с пометками "без детей, животных, не с востока" Разъясните как выписать несовершеннолетнего если арендатор упирается? Предположу, что состоятельные понаехи и жители пригорода предпочтут частные школы, садики.
Не знаю, может это нам так "повезло", но думали ребенка отдать в частную школу, но первые классы были уже набраны и сказали, что могут взять только если мы подпадаем по регистрации. На классы со второго и старше данное правило не распространяется. Если такая практика имеет место и в других школах, то возвращаемся к туда-же откуда и пришли.
вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми? готовы рискнуть?
Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає. Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.
вы лично пропишете в своей квартире арендаторов с детьми? готовы рискнуть?
Я цим бізнесом (реєстрація за гроші) не займаюся. Влітку моя клієнтеса запитала, чи не буду я заперечувати, якщо вона зазначить у заяві до одного з державних органів мою квартиру як місце її мешкання. Щодо реєстрації взагалі не йшлося. Я чемно відмовив. З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово. Один раз сімейна пара вмовила мене дозволити в квартирі на Осокорках тримати кішку. Зі скрипом у серці дозволив, бо сам є кошатником і розумію стрес розлучення як для тварини, так і для власника. У квартирі - дві величезні лоджії з ковроліном на підлозі. Коли через 2,5 роки виїхали ….(( Смороду і плям, подряпин на шпалерах не було, але коротка шерсть пилозбирачем не вбиралася. Довелося 2 години стояти у позі бобра з мокрою ганчіркою. Простіше відмовити щодо оренди, тим паче, що клієнтів "лише з валізами" вистачає. Щодо дітей, то як у бородатому анекдоті: "..поручик, вы любите детей ?? - Хм, детей - нет, но сам процесс … !!!". Тож є орендодавці, для яких процес із заробляння грошей є важливішим за ризики, і вони мають достатні знання і досвід у цій справі. Недаремно ж розгорнуто цілий бізнес з реєстрацією орендарів з дітьми і без них. Читав в анотації діяльності однієї з фірм, що реєстрація з дітьми не проблема, а лише питання вартості такої угоди для клієнтів.
то есть - нет) в любом случае все это ляжет дополнительным финансовым бременем на арендаторов, а не лендлордов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав: А пока - инкубаторы всем в помощь. Тем более. что такая "услуга" уже есть.
Услуга есть. Но такие инкубаторы легковычисляемы. Их будет бомбить миграционная служба.
Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта. В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с) Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамоту и повышение ранга.
rjkz написав: Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта. В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с) Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамоту и повышение ранга.
Конверты курируют люди из ДПА. Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?)) Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.
rjkz написав: Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта. В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с) Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамоту и повышение ранга.
Конверты курируют люди из ДПА. Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?)) Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.
так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали. И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!
rjkz написав: Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта. В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с) Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамоту и повышение ранга.
Конверты курируют люди из ДПА. Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?)) Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.
так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали. И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут