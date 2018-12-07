Додано: Суб 08 гру, 2018 14:58

UA написав: rjkz написав:

Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта.

В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с)

Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамоту и повышение ранга. Да, ладно! То есть, регистрация конвертов по всем давным давно известным инкубаторам никого не пипчит, а регистрация в одной квартире людей, которым отказывают неопределяемые в принципе лендлорды кого-то заинтересует? Не смешите мои копыта.В этом государстве любой чинуша знает, что нефиг ставить ни себе ни подчиненным невыполнимых задач - тебя-же потом и назначат крайним. "Инициатива наказуема!" (с)Чтобы стать "молодец" надо или достигнуть легкодостижимую цель или приписать себе чужие достижения. В госучреждениях заставляли (не знаю как сейчас, но не думаю, что природа изменилась) писать планы на месяц, а потом дрючили кто свой-же план не выполнил. Зеленые работники попадали, а умудренные писали так, чтобы "выполнить и перевыполнить" (с) и получить премию, грамотуи повышение ранга.

Конверты курируют люди из ДПА.

Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))

Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить. Конверты курируют люди из ДПА.Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.

так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали.И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!