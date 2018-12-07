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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:57
Долярчик написав: ihorkyiv написав:
З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.
- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?
Нет, нет и НЕТ!!!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:37
ЧОМУ?
UA написав:
НЕТ
Долярчик написав: ihorkyiv написав:
З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.
- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?
- хоч три аргументи напишіть....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40
l66 написав: Долярчик написав: ihorkyiv написав:
З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.
- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?
Нет, нет и НЕТ!!!
... чому... чому... чому???
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:47
Долярчик написав:
... чому... чому... чому???
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла???
Дорожче грошей тільки спокій.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 18:06
ihorkyiv написав: Долярчик написав:
... чому... чому... чому???
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла???
Дорожче грошей тільки спокій.
... слабка аргументація
(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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