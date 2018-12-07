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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1219122012211222

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:57

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.

- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?

Нет, нет и НЕТ!!!
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:37

  UA написав:
  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.

- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?

НЕТ

ЧОМУ?
- хоч три аргументи напишіть....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40

  l66 написав:
  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:З дітьми і тваринами не надаю квартири принципово.

- що, навіть, не цікаво на 1-2-3тис. грн/міс. брати більше, якщо з дітьми, чи тваринами?

Нет, нет и НЕТ!!!

... чому... чому... чому??? :D
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла??? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:47

  Долярчик написав:... чому... чому... чому??? :D
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла??? :shock:

Дорожче грошей тільки спокій.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:06

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... чому... чому... чому??? :D
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла??? :shock:

Дорожче грошей тільки спокій.

... слабка аргументація :roll:
(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! © :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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