Нет, нет и НЕТ!!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:57
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:37
ЧОМУ?
- хоч три аргументи напишіть....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40
... чому... чому... чому???
- аргументація?
... особливо, якщо вже "підвтомлений" ремонт - то чому на цьому не зрубати "зайвого" бабла???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:47
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:06
... слабка аргументація
(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Думаю надо в договоре писать про регистрацию и брать залог. И прописывать что залог возвращается после снятия с регистации и не в полном объеме, если квартиранты не поставят про это в известность хозяина. Типа штраф. Или вообще - преждевременное выселение. Хотя куда выселять с ребенком? Лучше просто не брать!)))))))
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:42
Например:
- стойкий запах животного в квартире, особенно если метит некастрированный кот;
- кошка может точить когти не только об обои, но и о мебель;
- собака может погрызть мебель, матрацы, кабеля.
- жалобы соседей на лай и вой, вплоть до вызова полиции;
- у некоторых людей аллергия на шерсть животных, есть вероятность, что следующие арендаторы будут быстро съезжать из-за аллергии или запаха, который въедается в ламинат, мебель, стены.
- и т.д.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:41
l66
- за тварин - аргументація прийнята, а як на рахунок дітей? (крім того, що понищуть мебель/кабеля/шпалери..... - хоч стійкого запаху не буде! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:20
Если коротко:
Если у людей есть дети, это не значит что эти люди являются взрослыми и ответсвенными.
Фраза "А у вас есть дети?" является четким индикатором незрелости того кто спрашивает.
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|