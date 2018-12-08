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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:18
Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?
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ukrprom2014
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Додано: Суб 08 гру, 2018 21:43
UA написав:
Если коротко:
Если у людей есть дети, это не значит что эти люди являются взрослыми и ответсвенными.
Фраза "А у вас есть дети?" является четким индикатором незрелости того кто спрашивает
... ну добре, а на на це знайдете відповідь?
Долярчик написав:
(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 08 гру, 2018 21:53
Faceless написав: rjkz написав: UA написав:
Конверты курируют люди из ДПА.
Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))
Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.
так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали.
И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут
Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:03
ukrprom2014 написав:
Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?
Смотрите ответы нескольких форумчан на вопрос от shtora Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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