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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1220122112221223

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 196
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Если коротко:
Если у людей есть дети, это не значит что эти люди являются взрослыми и ответсвенными.
Фраза "А у вас есть дети?" является четким индикатором незрелости того кто спрашивает

... ну добре, а на на це знайдете відповідь?
  Долярчик написав:(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:53

  Faceless написав:
rjkz написав:
  UA написав:Конверты курируют люди из ДПА.
Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))
Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.


так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали.
И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные! :mrgreen:
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут


Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:03

  ukrprom2014 написав:Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?

Смотрите ответы нескольких форумчан на вопрос от shtora
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
l66
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