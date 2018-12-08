rjkz написав:

UA написав: Конверты курируют люди из ДПА.

Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))

Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить. Конверты курируют люди из ДПА.Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.

так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали.И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!