|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:18
Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:43
UA написав:
Если коротко:
Если у людей есть дети, это не значит что эти люди являются взрослыми и ответсвенными.
Фраза "А у вас есть дети?" является четким индикатором незрелости того кто спрашивает
... ну добре, а на на це знайдете відповідь?
Долярчик написав:
(... і десь же живуть/винаймають сім'ї з дітьми/чи з тваринками) - невже, тільки в "жостких бабушатніках"? - не вірю! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5427
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:53
Faceless написав: rjkz написав: UA написав:
Конверты курируют люди из ДПА.
Забыли как при Лигитмном существовали кабинеты от прачечных в районных налоговых?))
Если жилищные инкубаторы будут курировать люди из миграционной службы, то бизнес вполне жизнеспособный. Левых конкурентов будут давить.
так то конверты, а не инкубаторы. Инкубаторы тоже дань платили (уверен, и сейчас платят), но что с них взять? Там-же механизм какой? - Берет чел (обычно с инкубаторами имеют дело юркомпании, которые регистрируют юриков) предварительный договор на аренду, показывает его в регистрационной службе и его указывают как юрадрес, а потом арендовать никто не заставляет. Поэтому имеется юрадрес и реальный, обычно по юрадресу платится небольшая копеечка, чтобы почту пересылали.
И закон не нарушен - все в пределах. С фиктивной арендой - те-же штуки, вид сбоку. Только отлавливать и морочиться с этой мелочью - себе дороже, да и напрасно - в чем обвинить? В В заключении договора аренды? Имеет право. В регистрации ? Имеет право. Зарегистрировался, но не живет - так а как его заставить? 100500 зарегистрированы по одному адресу и все не живут - ну какой-то невезучий, но закон ведь никакой не нарушил, даже наоборот - людям навстречу шел, а они...э-э-эх, неблагодарные!
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут
Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8079
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3297 раз.
- Подякували: 1619 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:03
ukrprom2014 написав:
Подскажите новичку, как сейчас правильно сдавать.
Договор устный, денег на 2 мес вперед?
Смотрите ответы нескольких форумчан на вопрос от shtora Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:03
rjkz написав: Faceless написав:
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут
Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.
Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22888
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:34
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут
Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.
Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги
Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.
В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.
Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально. Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8079
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3297 раз.
- Подякували: 1619 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:58
rjkz написав:
Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.
Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально.
Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит
Плюсую. Абсолютно правильне бачення ситуації. Немає розписки/підпису щодо одержання грошей від орендаря за договором - немає факту одержання доходу - немає потреби/зобов’язання сплачувати податок. Такий абсурдний ланцюг. Тому податкові органи і не бігають за орендодавцями середнього сегменту (орієнтовно до 12-14 тисяч грн.). Адміністрування процесу оподаткування вийде значно дорожчим за кінцеву виручку. Спіймай неплатника та ще й спробуй доведи у суді, що він - неплатник. Треба проводити цілу спецоперацію з відеофіксацією (але тільки з дозволу суду).
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:27
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4520695:Faceless"]Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут
Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?
Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.
Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги
Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.
В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.
Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально. Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит[/quote]Зная нашу налоговую, они могут сначала насчитать, а потом уже арендодатель будет доказывать, сдавал он или нет.
Ну и сама база потенциальных дойных коровок тоже ценная вещь
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22888
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|