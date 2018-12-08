Додано: Нед 09 гру, 2018 17:27

rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав: [quote="4520695:Faceless"]Один нюанс. Массовая регистрация арендаторов=массово засветить арендодателей, налоговая тут как тут



Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов? Во -первых, массовая регистрация - это не массовая аренда, во-вторых, доказать что-то - нереально, в третьих - это отдельный "бизнес", в четвертых - арендодатели там вообще ни при чем - одни арендаторы, но какой с них спрос у налоговой? Налоги с расходов?

Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.

Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги

Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально. Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит[/quote]Зная нашу налоговую, они могут сначала насчитать, а потом уже арендодатель будет доказывать, сдавал он или нет.Ну и сама база потенциальных дойных коровок тоже ценная вещь