Додано: Нед 09 гру, 2018 18:56

Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав: Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.

Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги Регистрация будет опираться на договор аренды, а это и есть факт сдачи в аренду и за сколько. Вторая сторона, само собой, арендодатель.Тут собрать базу арендодателей и официальных ставок аренды уже не проблема, как и проверить, уплачены ли налоги



Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.

В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.

Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально. Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит Нет, договор аренды - это договор о намерениях "при полном непротивлении сторон" (Двенадцать стульев). Он не говорит однозначно о факте аренды как таковом, а тем более о факте оплаты.В хоздеятельности предприятий есть договора поставок в различных вариациях, но только накладные подтверждают факт поставки. При выполнении работ, сначала заключается договор, но и это еще ничего не значит, основанием для оплаты есть акт выполненных работ, по договору могут только предоплату оплатить, но могут и не оплатить, то есть, договора без каких-либо последствий вполне могут существовать.Таким образом, налоговая может получить только базу потенциальных арендодателей, доказать получение дохода которыми нереально. Прописать, кстати, может у себя и песионерка в 1-к - и шо она сдает?Коврик у двери? А прописать ей никто не запретиит Зная нашу налоговую, они могут сначала насчитать, а потом уже арендодатель будет доказывать, сдавал он или нет.

Ну и сама база потенциальных дойных коровок тоже ценная вещь Зная нашу налоговую, они могут сначала насчитать, а потом уже арендодатель будет доказывать, сдавал он или нет.Ну и сама база потенциальных дойных коровок тоже ценная вещь

Абсолютно бесполезная. Вам коллега уже объяснил, что нет экономического смысла гоняться за такой мелочью. Кроме того, базы меняются. Люди переезжают, продают и покупают квартиры, начинают сдавать и прекращают. Через 2 года база будет наполовину некорректной, через 5 на 2 трети. А потом, глядишь и аренда в Киеве будет "за комуналь". И это все еще при условии, что предполагать или даже ЗНАТЬ, что чел сдает - это одно, а взять за жабры его - совсем другое.А насчет налоговой - это Вы правы. Именно поэтому Украина считается страной с недружественным инвестклиматом. Сюда не идут и не будут идти серьезные инвестиции. И это в то время, когда во всем мире просто не знают куда приткнуть бабки. Если кто не в курсе - последние годы в мире идет перегрев экономик (типа как у нас до 2008 -го), но в Украину психов нет вливать.