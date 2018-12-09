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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 23:57
Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:57
rjkz написав:Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
Не стоит натягивать практику торговых договорных отношений на аренду. Да, нет актов, платёжек и вообще чаще всего все налом. С таким формализованным подходом можно прийти к выводу о невозможности вывода этого рынка из тени в принципе, из-за практической невозможности доказать оказание услуги и оплату за неё, причём с таким подходом никакая налоговая политика не поможет, хоть 3% ставь.
А по факту, если говорить об аренде, то подписанный договор вполне можно рассматривать как основание для начисления налога за доходы с аренды, ОСОБЕННО, если договор сопровождается запросом арендатора на регистрацию (а я только в этом ракурсе начал обсуждение). Если тут и будут случаи неправомерного начисления, то единичные и исключительные. При этом и администрирование упрощается и не требует почти никаких трудозатрат, а по объёмам поступлений это можно сказать +50% НДФЛ по Киеву.
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