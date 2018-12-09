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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1221122212231224

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:57

Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
Не стоит натягивать практику торговых договорных отношений на аренду. Да, нет актов, платёжек и вообще чаще всего все налом. С таким формализованным подходом можно прийти к выводу о невозможности вывода этого рынка из тени в принципе, из-за практической невозможности доказать оказание услуги и оплату за неё, причём с таким подходом никакая налоговая политика не поможет, хоть 3% ставь.
А по факту, если говорить об аренде, то подписанный договор вполне можно рассматривать как основание для начисления налога за доходы с аренды, ОСОБЕННО, если договор сопровождается запросом арендатора на регистрацию (а я только в этом ракурсе начал обсуждение). Если тут и будут случаи неправомерного начисления, то единичные и исключительные. При этом и администрирование упрощается и не требует почти никаких трудозатрат, а по объёмам поступлений это можно сказать +50% НДФЛ по Киеву.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 02:21

Faceless, хорошо, предположим человек заключил договор и дал согласие на регистрацию. Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.
Дальше развитие событий?
По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности? Тогда просто открываем Реестр имущественных прав на недвигу и начинаем начислять всем, на ком больше одной хаты.
Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально. Да и не стоит он того. Ни аренда ни такси (тут с маршрутками справиться не могут) ни бабки с укропом в переходе ни условная тетя Маша, которая у соседей переклеила обои.
rjkz
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