Додано: Пон 10 гру, 2018 11:28

rjkz написав: Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.

Дальше развитие событий? Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.Дальше развитие событий?

rjkz написав: По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности? По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности?

rjkz написав: Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально. Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально.

Приходить не надо. Пришлют по почте уведомление.Будет исходить из той логики, что подписанный договор + запрос на регистрацию + НЕ СНЯТИЕ с регистрации владельцем (если арендатор таки не заселился) = действующему договору аренды на его срок и получению средств. Вы сами прекрасно понимаете, что доказать НЕ получение средств практически невозможно. Потому система действует как акцепт: если владелец не снял арендатора с регистрации по договору аренды - значит договор действует и платится. Все. Разборки могут быть разве что в противном случае - если арендатор таки живет, платит, а его владелец снял с регистрации. Тогда если они между собой сами не договорятся, обе стороны уже будут выяснять отношенияНу по налоговому законодательству, грубо говоря, да. Практически всегда налогоплательщик доказывает, шо он ничего не должен, а не наоборот. Правильно это или нет - другой вопрос.Сам по себе он никогда не выйдет. Почти никто из чистого альтруизма не начнет платить налоги. Я за то, чтобы с одной стороны, арендаторский бизнес выделить в отдельную категорию для физлиц - вроде специальной упрощенки со ставкой примерно как на упрощенке, с другой - механизмами, подобно описанному выше, упростить его администрирование и вывести из тени.