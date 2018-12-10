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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1221122212231224

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:57

Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
Не стоит натягивать практику торговых договорных отношений на аренду. Да, нет актов, платёжек и вообще чаще всего все налом. С таким формализованным подходом можно прийти к выводу о невозможности вывода этого рынка из тени в принципе, из-за практической невозможности доказать оказание услуги и оплату за неё, причём с таким подходом никакая налоговая политика не поможет, хоть 3% ставь.
А по факту, если говорить об аренде, то подписанный договор вполне можно рассматривать как основание для начисления налога за доходы с аренды, ОСОБЕННО, если договор сопровождается запросом арендатора на регистрацию (а я только в этом ракурсе начал обсуждение). Если тут и будут случаи неправомерного начисления, то единичные и исключительные. При этом и администрирование упрощается и не требует почти никаких трудозатрат, а по объёмам поступлений это можно сказать +50% НДФЛ по Киеву.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 02:21

Faceless, хорошо, предположим человек заключил договор и дал согласие на регистрацию. Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.
Дальше развитие событий?
По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности? Тогда просто открываем Реестр имущественных прав на недвигу и начинаем начислять всем, на ком больше одной хаты.
Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально. Да и не стоит он того. Ни аренда ни такси (тут с маршрутками справиться не могут) ни бабки с укропом в переходе ни условная тетя Маша, которая у соседей переклеила обои.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.
Дальше развитие событий?

Приходить не надо. Пришлют по почте уведомление.
Будет исходить из той логики, что подписанный договор + запрос на регистрацию + НЕ СНЯТИЕ с регистрации владельцем (если арендатор таки не заселился) = действующему договору аренды на его срок и получению средств. Вы сами прекрасно понимаете, что доказать НЕ получение средств практически невозможно. Потому система действует как акцепт: если владелец не снял арендатора с регистрации по договору аренды - значит договор действует и платится. Все. Разборки могут быть разве что в противном случае - если арендатор таки живет, платит, а его владелец снял с регистрации. Тогда если они между собой сами не договорятся, обе стороны уже будут выяснять отношения
  rjkz написав:По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности?

Ну по налоговому законодательству, грубо говоря, да. Практически всегда налогоплательщик доказывает, шо он ничего не должен, а не наоборот. Правильно это или нет - другой вопрос.
  rjkz написав:Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально.

Сам по себе он никогда не выйдет. Почти никто из чистого альтруизма не начнет платить налоги. Я за то, чтобы с одной стороны, арендаторский бизнес выделить в отдельную категорию для физлиц - вроде специальной упрощенки со ставкой примерно как на упрощенке, с другой - механизмами, подобно описанному выше, упростить его администрирование и вывести из тени.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... от я по оголошеннях промоніторив.... - то у нас, в місті Лева, в спальних районах повітря над котлованом(з подачею через рік-півтора) в одну ціну(або трішки дорожче через метраж), наприклад, однух на вторинному! - АЛЕ! - найдешевші однухи, на вторинці, я знайшов по 23-25К$ з менш-більш НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ! - правда метраж переважно 25-30м2 загальної площі..... - але, ЗРАЗУ можна пускати квартирантів!
- ціна оренди в таких +/- 200$/міс.
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
.... найбільше "напрягає" то ЦО, від якого не від'єднаєшся! :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?


математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Faceless написав:Сам по себе он никогда не выйдет. Почти никто из чистого альтруизма не начнет платить налоги. Я за то, чтобы с одной стороны, арендаторский бизнес выделить в отдельную категорию для физлиц - вроде специальной упрощенки со ставкой примерно как на упрощенке, с другой - механизмами, подобно описанному выше, упростить его администрирование и вывести из тени.


Только у нас будет как обычно, сначала упростят, потом обдерут как липку.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:00

... за крок до перевороту думок ©

  Alex6 написав:
  Долярчик написав:- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?


математика подсказывает что вартує, нюанс в том что вы считаете НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ!

.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )

- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий! :mrgreen: - і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!
- наприклад:
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1858891/
або
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1811231/
або
https://vashmagazin.ua/nerukhomist/kvar ... e/1811857/

.... тільки напрягає ЦО!
- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)
- а от ЦО - вічний гемор/паразит!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:54

Долярчик
В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.

Хрущевку я категорически не брала бы. Её тяжело будет потом продать, разве что отдать почти даром. И многие люди не хотят арендовать хрущевку.
Чешку в 9-этажке сдавать и продать будет легче.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:23

... і будь тут мудрим ©

  l66 написав:В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.

... чому, якщо в таку квартиру тільки заносите б/у меблі, а краще поторгуватись і вломати продавця продати в ту ціну разом з меблями)) (які там на фото) - і вуаля, запускаємо орендарів...
- бо, якщо знайти аналогічну, але "вбиту" і зробити ремонт, то думаю, що вийде дорожче..... - правда, буде тимчасова фішка(для першої здачі) - свіжий ремонт!... але, то тільки на деякий час..... - думаю, що заморочуватись з ремонтом не вартує! - а брати з ремонтом.... наприклад такі, які я кинув вище.....

....тільки кажу: за рахунок ЦО, оренда буде не айс(або з роками і сповзати буде вниз)
- а продати? - за 5-10 р, може таке коштувати і 10-15К :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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