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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 23:57
Faceless, у меня есть заключенные, но не выполненные или выполненные не в полном объеме договора. Договор есть, сделки нет, нет сделки - нет налогов. Договор - это не повод для возникновения налоговых обязательств. Товарно-денежные отношения, если имеют место быть ведут к налоговым обязательствам. И они должны быть задокументированы. В аренде жилых помещений нет акта предоставления услуг, нет кассового аппарата, нет платежных поручений с указанием назначения платежа. Да, все в тени. И даже если в Украине отменят наличку как в Швеции, то народ перейдет на валюту, биткойны, золото или ракушки и бусы.
Додано: Пон 10 гру, 2018 00:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не стоит натягивать практику торговых договорных отношений на аренду. Да, нет актов, платёжек и вообще чаще всего все налом. С таким формализованным подходом можно прийти к выводу о невозможности вывода этого рынка из тени в принципе, из-за практической невозможности доказать оказание услуги и оплату за неё, причём с таким подходом никакая налоговая политика не поможет, хоть 3% ставь.
А по факту, если говорить об аренде, то подписанный договор вполне можно рассматривать как основание для начисления налога за доходы с аренды, ОСОБЕННО, если договор сопровождается запросом арендатора на регистрацию (а я только в этом ракурсе начал обсуждение). Если тут и будут случаи неправомерного начисления, то единичные и исключительные. При этом и администрирование упрощается и не требует почти никаких трудозатрат, а по объёмам поступлений это можно сказать +50% НДФЛ по Киеву.
Додано: Пон 10 гру, 2018 02:21
Faceless, хорошо, предположим человек заключил договор и дал согласие на регистрацию. Приходит к нему (что уже невероятно) инспектор - Вы предоставили услугу аренды и не подали декларацию о допдоходе. -Не, аренды не было, был человек, который сказал, что хочет арендовать с регистрацией, я согласился, а он зарегился, но не арендовал. Обманул, редиска.
Дальше развитие событий?
По поводу достаточности договора аренды для начисления налогов - у нас презумпция виновности? Тогда просто открываем Реестр имущественных прав на недвигу и начинаем начислять всем, на ком больше одной хаты.
Из тени этот рынок... Или он сам выйдет, или не выйдет. А вытянуть его не реально. Да и не стоит он того. Ни аренда ни такси (тут с маршрутками справиться не могут) ни бабки с укропом в переходе ни условная тетя Маша, которая у соседей переклеила обои.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Приходить не надо. Пришлют по почте уведомление.
Будет исходить из той логики, что подписанный договор + запрос на регистрацию + НЕ СНЯТИЕ с регистрации владельцем (если арендатор таки не заселился) = действующему договору аренды на его срок и получению средств. Вы сами прекрасно понимаете, что доказать НЕ получение средств практически невозможно. Потому система действует как акцепт: если владелец не снял арендатора с регистрации по договору аренды - значит договор действует и платится. Все. Разборки могут быть разве что в противном случае - если арендатор таки живет, платит, а его владелец снял с регистрации. Тогда если они между собой сами не договорятся, обе стороны уже будут выяснять отношения
Ну по налоговому законодательству, грубо говоря, да. Практически всегда налогоплательщик доказывает, шо он ничего не должен, а не наоборот. Правильно это или нет - другой вопрос.
Сам по себе он никогда не выйдет. Почти никто из чистого альтруизма не начнет платить налоги. Я за то, чтобы с одной стороны, арендаторский бизнес выделить в отдельную категорию для физлиц - вроде специальной упрощенки со ставкой примерно как на упрощенке, с другой - механизмами, подобно описанному выше, упростить его администрирование и вывести из тени.
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... от я по оголошеннях промоніторив.... - то у нас, в місті Лева, в спальних районах повітря над котлованом(з подачею через рік-півтора) в одну ціну(або трішки дорожче через метраж), наприклад, однух на вторинному! - АЛЕ! - найдешевші однухи, на вторинці, я знайшов по 23-25К$ з менш-більш НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ! - правда метраж переважно 25-30м2 загальної площі..... - але, ЗРАЗУ можна пускати квартирантів!
- ціна оренди в таких +/- 200$/міс.
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
.... найбільше "напрягає" то ЦО, від якого не від'єднаєшся!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:23
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 11 гру, 2018 00:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Только у нас будет как обычно, сначала упростят, потом обдерут как липку.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:00
... за крок до перевороту думок ©
.... математика - так, але як пізніше продати, якщо буде потрібний кеш?(ліквідність таких об'єктів? )
- менш-більш норм. ремонтом вважаю такий, який ще не зовсім вбитий! - і де ЗРАЗУ можна впустити орендарів!
- наприклад:
або
або
.... тільки напрягає ЦО!
- бо, навіть, дах можна перекрити і забути..... - стояки, теж можна замінити і забути(навіть, якщо і за власний рахунок)
- а от ЦО - вічний гемор/паразит!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:54
Долярчик
В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.
Хрущевку я категорически не брала бы. Её тяжело будет потом продать, разве что отдать почти даром. И многие люди не хотят арендовать хрущевку.
Чешку в 9-этажке сдавать и продать будет легче.
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:23
... і будь тут мудрим ©
... чому, якщо в таку квартиру тільки заносите б/у меблі, а краще поторгуватись і вломати продавця продати в ту ціну разом з меблями)) (які там на фото) - і вуаля, запускаємо орендарів...
- бо, якщо знайти аналогічну, але "вбиту" і зробити ремонт, то думаю, що вийде дорожче..... - правда, буде тимчасова фішка(для першої здачі) - свіжий ремонт!... але, то тільки на деякий час..... - думаю, що заморочуватись з ремонтом не вартує! - а брати з ремонтом.... наприклад такі, які я кинув вище.....
....тільки кажу: за рахунок ЦО, оренда буде не айс(або з роками і сповзати буде вниз)
- а продати? - за 5-10 р, може таке коштувати і 10-15К
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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