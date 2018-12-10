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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1222122312241225

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:26

  Долярчик написав:за 5-10 р, може таке коштувати і 10-15К

В противоположной части Украины в областном центре уже такие цены :)

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l66
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:33

  l66 написав:
  Долярчик написав:за 5-10 р, може таке коштувати і 10-15К

В противоположной части Украины в областном центре уже такие цены :)

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Полезнее для форумчан было бы дать ссылки а не скриншоты , имхо.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44

Vadim V
Зачем ссылки?
Этот сегодняшний скрин с бомбера для Долярчика просто как пример проседания цен купли-продажи 1-комн вторички.
l66
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