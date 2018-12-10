В противоположной части Украины в областном центре уже такие цены
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:26
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:33
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44
Vadim V
Зачем ссылки?
Этот сегодняшний скрин с бомбера для Долярчика просто как пример проседания цен купли-продажи 1-комн вторички.
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