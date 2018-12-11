В противоположной части Украины в областном центре уже такие цены
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:26
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:33
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44
Vadim V
Зачем ссылки?
Этот сегодняшний скрин с бомбера для Долярчика просто как пример проседания цен купли-продажи 1-комн вторички.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:42
вторинку на смітник? - і близько не підходити?
l66
... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни)
- то що, - без варіантів?
- тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:46
Это смотря где.
Товарищ прикупил пару лет назад, как раз на спаде, двухкомнатный кирпичный хрущик вблизи Печерского моста. Из 45 метров у него получилась нормальная такая студия + спальня на 15 м2.
Доволен, как слон. Говорит, тихий зеленый дворик, никаких перфораторов и очередей к лифту. Не говоря уже о цене
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