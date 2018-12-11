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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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l66
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:33
Полезнее для форумчан было бы дать ссылки а не скриншоты , имхо.
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Vadim V
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:44
Vadim V
Зачем ссылки?
Этот сегодняшний скрин с бомбера для Долярчика просто как пример проседания цен купли-продажи 1-комн вторички.
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l66
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:42
l66
... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни)
- то що, - без варіантів?
- тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:46
l66 написав:Долярчик
В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.
Хрущевку я категорически не брала бы. Её тяжело будет потом продать, разве что отдать почти даром. И многие люди не хотят арендовать хрущевку.
Чешку в 9-этажке сдавать и продать будет легче.
Это смотря где.
Товарищ прикупил пару лет назад, как раз на спаде, двухкомнатный кирпичный хрущик вблизи Печерского моста. Из 45 метров у него получилась нормальная такая студия + спальня на 15 м2.
Доволен, как слон. Говорит, тихий зеленый дворик, никаких перфораторов и очередей к лифту. Не говоря уже о цене
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antey1969
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:17
antey1969 написав: l66 написав:Долярчик
В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.
Хрущевку я категорически не брала бы. Её тяжело будет потом продать, разве что отдать почти даром. И многие люди не хотят арендовать хрущевку.
Чешку в 9-этажке сдавать и продать будет легче.
Это смотря где.
Товарищ прикупил пару лет назад, как раз на спаде, двухкомнатный кирпичный хрущик вблизи Печерского моста. Из 45 метров у него получилась нормальная такая студия + спальня на 15 м2.
Доволен, как слон. Говорит, тихий зеленый дворик, никаких перфораторов и очередей к лифту. Не говоря уже о цене
... це все добре, але я дивлюсь(покищо ТІЛЬКИ дивлюсь) на вторинку, як на інвестицію для оренди на майбутній "пенсійний фонд"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:46
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rjkz
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:09
antey1969 написав: l66 написав:Долярчик
В эти квартиры нужно вложить еще деньги, чтобы довести до ума под аренду.
Хрущевку я категорически не брала бы. Её тяжело будет потом продать, разве что отдать почти даром. И многие люди не хотят арендовать хрущевку.
Чешку в 9-этажке сдавать и продать будет легче.
Это смотря где.
Товарищ прикупил пару лет назад, как раз на спаде, двухкомнатный кирпичный хрущик вблизи Печерского моста. Из 45 метров у него получилась нормальная такая студия + спальня на 15 м2.
Доволен, как слон. Говорит, тихий зеленый дворик, никаких перфораторов и очередей к лифту. Не говоря уже о цене
Я сегодня был в красавце-БПС на Оболони... Уже успел забыть что это такое. Там Ж0ПА без всяких преувеличений. А говорят, что БПС - это еще сравнительно неплохое вторичное жилье.
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airmax78
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:14
airmax78
А что с тем БПС не так?
Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
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барабашов
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Додано: Сер 12 гру, 2018 01:43
барабашов написав:airmax78
А что с тем БПС не так?
Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.
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airmax78
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