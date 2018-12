Додано: Сер 12 гру, 2018 10:21

А что с тем БПС не так?

А что с тем БПС не так?

Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?

Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.



так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских

