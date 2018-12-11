Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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барабашов написав:airmax78 А что с тем БПС не так? Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.
так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских
а почему МОПы Чикаги и Автографа должны со временем выглядеть не так ? В чем принципиальная разница ?
Автограф - все может быть. Чикаги - никогда. Разве что у нас снова октябрьская социалистическая случится. Уровень УК и жильцов другой. Плюс в БПС изначально все было предельно убого. Довести до состояни разрухи за 40 лет существования дома без единого кап ремонта - не проблема. Жильцы относятся к этим домам, как я понимаю, как к временному, вынужденному жилью. Которое при первой возможности меняется на новострой.
Долярчик написав:l66 ... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни) - то що, - без варіантів? - тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?
Покупая хрущевку, Вы обрекаете себя иметь арендаторов с низким доходом, которые от безденежья согласятся в ней жить. Вам это надо?
Думаю, что надо инвестировать в такую квартиру, чтобы можно было со временем отдать ее сыну, если на рынке будет переизбыток предложений по аренде и недостаток арендаторов, когда сдавать аппартаменты становится нецелеобразным, а продать сложно.