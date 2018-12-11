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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
А что с тем БПС не так?
Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?

Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.


так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских


а почему МОПы Чикаги и Автографа должны со временем выглядеть не так ? В чем принципиальная разница ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:34

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских


а почему МОПы Чикаги и Автографа должны со временем выглядеть не так ? В чем принципиальная разница ?

Автограф - все может быть. Чикаги - никогда. Разве что у нас снова октябрьская социалистическая случится. Уровень УК и жильцов другой. Плюс в БПС изначально все было предельно убого. Довести до состояни разрухи за 40 лет существования дома без единого кап ремонта - не проблема. Жильцы относятся к этим домам, как я понимаю, как к временному, вынужденному жилью. Которое при первой возможности меняется на новострой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:40

  Долярчик написав:l66
... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни)
- то що, - без варіантів?
- тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?

Покупая хрущевку, Вы обрекаете себя иметь арендаторов с низким доходом, которые от безденежья согласятся в ней жить. Вам это надо?

Думаю, что надо инвестировать в такую квартиру, чтобы можно было со временем отдать ее сыну, если на рынке будет переизбыток предложений по аренде и недостаток арендаторов, когда сдавать аппартаменты становится нецелеобразным, а продать сложно.

Имхо.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:44

  Долярчик написав:чому?

Вы так часто задаете вопросы "чому?", что невольно напоминаете мне ребенка-почемучку :mrgreen:
l66
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:56

  l66 написав:
  Долярчик написав:l66
... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни)
- то що, - без варіантів?
- тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?

Покупая хрущевку, Вы обрекаете себя иметь арендаторов с низким доходом, которые от безденежья согласятся в ней жить. Вам это надо?

Думаю, что надо инвестировать в такую квартиру, чтобы можно было со временем отдать ее сыну, если на рынке будет переизбыток предложений по аренде и недостаток арендаторов, когда сдавать аппартаменты становится нецелеобразным, а продать сложно.

Имхо.


Очень мудрый подход. Правда не всегда локация и/или дом для проживания и для аренды совпадают. Я-бы никогда не согласился жить (и не желал-бы своим детям такого) на загазованном и шумном проспекте Победы, но аренда там бойкая.
rjkz
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