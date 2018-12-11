Додано: Сер 12 гру, 2018 13:33

Долярчик написав: l66 написав: Долярчик написав: чому? чому?

Вы так часто задаете вопросы "чому?", что невольно напоминаете мне ребенка-почемучку Вы так часто задаете вопросы "чому?", что невольно напоминаете мне ребенка-почемучку

... в "розумних" книжках пише: не кремпуйтесь задавати запитання! - бо не задавши їх, Ви не отримаєте відповіді! ))



п. с.

- коротше, я думав, що мене тут хтось переконає "яка класна вторинка" під оренду.....

- а так, як я і думав: треба дивитись на ЛІКВІДНІ об'єкти! ... в "розумних" книжках пише: не кремпуйтесь задавати запитання! - бо не задавши їх, Ви не отримаєте відповіді! ))п. с.- коротше, я думав, що мене тут хтось переконає "яка класна вторинка" під оренду.....- а так, як я і думав: треба дивитись на ЛІКВІДНІ об'єкти!

Судя по всему, Вы в своих накоплениях подошли к порогу на входной билет на РН. И тут выясняется, что самые дешевые объекты - не самый лучший выбор.Так, в свое время, покупая свою первую машину, мне пришлось убедиться, что самое дешевое - это ржавый металлолом, которому место на свалке, а в последствии купив нечто похожее на автомобиль, но дороже, пришлось еще докинуть денег и труда, чтобы оно как-то более-менее беспроблемно ездило и даже наездило тысяч 100 за 2 года (точно сказать не могу, потому как бОльшую часть этого срока не работал спидометр и одометр)С недвигой ситуация похожая, когда-то, еще не имея своей квартиры, я обнаружил, что мне хватает на гостинку в депрессивных районах, типа Отрадного и ДВРЗ, сходив на пару просмотров, взял себя в руки и сундучил дальше пока в 2001 году не выяснил (а это было сделать непросто - энторнетов и форумов не было), что "поезд" с ценами "пошел" и надо шота делать и шота решать.Мой совет - сундучте пока не хватит на то, что Вам надо. а не на то, на что хватает. Или до момента, когда поймете, что рост цен превышает рост накоплений.