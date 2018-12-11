Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:airmax78 А что с тем БПС не так? Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.
так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:так же вскоре будут выглядеть мопы всяких эврик, патриотик и варшавских
а почему МОПы Чикаги и Автографа должны со временем выглядеть не так ? В чем принципиальная разница ?
Автограф - все может быть. Чикаги - никогда. Разве что у нас снова октябрьская социалистическая случится. Уровень УК и жильцов другой. Плюс в БПС изначально все было предельно убого. Довести до состояни разрухи за 40 лет существования дома без единого кап ремонта - не проблема. Жильцы относятся к этим домам, как я понимаю, как к временному, вынужденному жилью. Которое при первой возможности меняется на новострой.
Долярчик написав:l66 ... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни) - то що, - без варіантів? - тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?
Покупая хрущевку, Вы обрекаете себя иметь арендаторов с низким доходом, которые от безденежья согласятся в ней жить. Вам это надо?
Думаю, что надо инвестировать в такую квартиру, чтобы можно было со временем отдать ее сыну, если на рынке будет переизбыток предложений по аренде и недостаток арендаторов, когда сдавать аппартаменты становится нецелеобразным, а продать сложно.
Долярчик написав:l66 ... ну то я про це і кажу(що можуть просісти ціни) - то що, - без варіантів? - тільки новобуд/котлован/ну, або "щось" з індив. опаленням?
Покупая хрущевку, Вы обрекаете себя иметь арендаторов с низким доходом, которые от безденежья согласятся в ней жить. Вам это надо?
Думаю, что надо инвестировать в такую квартиру, чтобы можно было со временем отдать ее сыну, если на рынке будет переизбыток предложений по аренде и недостаток арендаторов, когда сдавать аппартаменты становится нецелеобразным, а продать сложно.
Имхо.
Очень мудрый подход. Правда не всегда локация и/или дом для проживания и для аренды совпадают. Я-бы никогда не согласился жить (и не желал-бы своим детям такого) на загазованном и шумном проспекте Победы, но аренда там бойкая.
Вы так часто задаете вопросы "чому?", что невольно напоминаете мне ребенка-почемучку
... в "розумних" книжках пише: не кремпуйтесь задавати запитання! - бо не задавши їх, Ви не отримаєте відповіді! ))
п. с. - коротше, я думав, що мене тут хтось переконає "яка класна вторинка" під оренду..... - а так, як я і думав: треба дивитись на ЛІКВІДНІ об'єкти!
Судя по всему, Вы в своих накоплениях подошли к порогу на входной билет на РН. И тут выясняется, что самые дешевые объекты - не самый лучший выбор. Так, в свое время, покупая свою первую машину, мне пришлось убедиться, что самое дешевое - это ржавый металлолом, которому место на свалке, а в последствии купив нечто похожее на автомобиль, но дороже, пришлось еще докинуть денег и труда, чтобы оно как-то более-менее беспроблемно ездило и даже наездило тысяч 100 за 2 года (точно сказать не могу, потому как бОльшую часть этого срока не работал спидометр и одометр) . С недвигой ситуация похожая, когда-то, еще не имея своей квартиры, я обнаружил, что мне хватает на гостинку в депрессивных районах, типа Отрадного и ДВРЗ, сходив на пару просмотров, взял себя в руки и сундучил дальше пока в 2001 году не выяснил (а это было сделать непросто - энторнетов и форумов не было), что "поезд" с ценами "пошел" и надо шота делать и шота решать.
Мой совет - сундучте пока не хватит на то, что Вам надо. а не на то, на что хватает. Или до момента, когда поймете, что рост цен превышает рост накоплений.
rjkz написав:Судя по всему, Вы в своих накоплениях подошли к порогу на входной билет на РН.
... та ні, я вже свою "квіточку" для себе і своєї сім'ї придбав ось тут https://youtu.be/6EqDb0flDmQ ...чекаю на ключі(на протязі 1-1,5міс маю отримати)
.... просто, я собі поставив наступну "мету", - купити тепер для оренди другу квартиру протягом 3р., але в іпотеку.... - а зараз, просто моніторю/вивчаю ринок/розробляю стратегію..... і т. п.... - ну і ще набридаю своїми запитаннями на форумах)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
rjkz написав:Судя по всему, Вы в своих накоплениях подошли к порогу на входной билет на РН.
... та ні, я вже свою "квіточку" для себе і своєї сім'ї придбав ось тут https://youtu.be/6EqDb0flDmQ ...чекаю на ключі(на протязі 1-1,5міс маю отримати)
.... просто, я собі поставив наступну "мету", - купити тепер для оренди другу квартиру протягом 3р., але в іпотеку.... - а зараз, просто моніторю/вивчаю ринок/розробляю стратегію..... і т. п.... - ну і ще набридаю своїми запитаннями на форумах)))
1.Газ в новострое? 2.Двери входные - консервная банка, меняйте. 3. Под аренду в ипотеку? Вы шутите? Вы хотите купить объект, который будет приносить до 30% выплат %% по телу кредита? Я вам обойдусь дешевле. Давайте так, вы не берете ипотеку и я согласен на половину того, что вы не будете платить банку.