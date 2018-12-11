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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1224122512261227

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:15

rjkz
1) - не зрозумів?
3) - ну, гривня ж знецінюється......
- і обдумую, щоб купити так, щоб орендарі покривали ВЕСЬ місячний платіж по кредиту....(навіть,якщо візьму котлован, то щоб через рік, аналогічно, мені "чужі руки" оплачували ВЕСЬ кредит...)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 12 гру, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:19

  Долярчик написав:rjkz
1) - не зрозумів?


Сколько там этажей? В Украине запрещено газоснабжение при этажности выше 10. Кроме того нафига газ вообще? Если вы не хотите ЦО, то грейте электричеством, только сделайте эффективную теплоизоляцию (надеюсь там не пенопластовый фасад?)
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... там дві секції по 8 і одна на 10пов.
- від забудовника йде двох-конт. газ. котел!
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:28

  Долярчик написав:... там дві секції по 8 і одна на 10пов.
- від забудовника йде двох-конт. газ. котел!
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!


ППЦ, ну хоть возле окон не будет грибка.
Забудовник - не Будивельник-ли часом?
rjkz
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