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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:15
rjkz
1) - не зрозумів?
3) - ну, гривня ж знецінюється......
- і обдумую, щоб купити так, щоб орендарі покривали ВЕСЬ місячний платіж по кредиту....(навіть,якщо візьму котлован, то щоб через рік, аналогічно, мені "чужі руки" оплачували ВЕСЬ кредит...)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 12 гру, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:19
Долярчик написав:rjkz
1) - не зрозумів?
Сколько там этажей? В Украине запрещено газоснабжение при этажности выше 10. Кроме того нафига газ вообще? Если вы не хотите ЦО, то грейте электричеством, только сделайте эффективную теплоизоляцию (надеюсь там не пенопластовый фасад?)
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
... там дві секції по 8 і одна на 10пов.
- від забудовника йде двох-конт. газ. котел!
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:28
Долярчик написав:
... там дві секції по 8 і одна на 10пов.
- від забудовника йде двох-конт. газ. котел!
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!
ППЦ, ну хоть возле окон не будет грибка.
Забудовник - не Будивельник-ли часом?
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