Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz 1) - не зрозумів? 3) - ну, гривня ж знецінюється...... - і обдумую, щоб купити так, щоб орендарі покривали ВЕСЬ місячний платіж по кредиту....(навіть,якщо візьму котлован, то щоб через рік, аналогічно, мені "чужі руки" оплачували ВЕСЬ кредит...)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 12 гру, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Сколько там этажей? В Украине запрещено газоснабжение при этажности выше 10. Кроме того нафига газ вообще? Если вы не хотите ЦО, то грейте электричеством, только сделайте эффективную теплоизоляцию (надеюсь там не пенопластовый фасад?)
барабашов написав:airmax78 А что с тем БПС не так? Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.
Ура за такое отвалил 117 тыс. в 2013 году. Интересно за сколько такое можно продать ? Думаю даже за 40 тыс. нереально.
барабашов написав:airmax78 А что с тем БПС не так? Обисцяни МОПы, латочное утепление и некошерный вообще из-за кондеев/тарелок фасад или опять айпон в 18.00 по темноте на выходе с подъезда отжали трохы настучав по тэйблу?
Я на внешний вид дома даже внимание не обратил. Ну там реально страшно внутри. Я ошибся этажом, поэтому побывал на двух. Одна и та же картина. Если одним словом: гадюшник. Или разруха. Температура во "входной группе" такая же как за бортом. А интерьер - чем-то напоминает базу повстанцев в Терминаторе.
Ура за такое отвалил 117 тыс. в 2013 году. Интересно за сколько такое можно продать ? Думаю даже за 40 тыс. нереально.
БПС с залой на Митрополита Липковского? За 60-65 реально. Не знаю как с продажей, а по аренде БПС в хорошей локации идут бойко. Главное чтобы внутри квартиры все было чистенько и исправно, а МОПы арендаторов в массовом сегменте интересуют в последнюю очередь.
UA Юрик взял гривневый кредит на прелесть. Если б он взял этот кредит на 80-90% от суммы покупки - он бы поймал удачу за хвост. А так не помню, треть там в рассрочку или меньше. И МОПы как описывает Эйр очень уж похожы на макеевские или горловские сейчас, сомневаюсь что на Оболони совсем такая разруха и хаос.