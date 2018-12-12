так-то оно так, но КТМ на газУ (не моцопыклы ), и имеют по 12этажей.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:11
так-то оно так, но КТМ на газУ (не моцопыклы ), и имеют по 12этажей.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 12 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:16
у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Савченко Так!
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