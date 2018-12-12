|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:11
rjkz написав:
В Украине запрещено газоснабжение при этажности выше 10
так-то оно так, но КТМ на газУ (не моцопыклы
), и имеют по 12этажей.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Сер 12 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:16
_Mykola_ написав: Долярчик написав:
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!
Это как раз правильно, около окон должны быть негорючие вставки из минеральной ваты.
Но конечно лучше когда все утепление минеральная вата, а не пенопласт...
у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:05
Это цены на квартиры не показатель.Собрались продавать две свои квартиры и переезжать в Киев.Обратились к знакомой,которая работает риэлтором:точно такая же однушка как у нас ушла за 17000.Это торцевая.Но наш район немного дороже.Я сам свою однуху в прошлом году брал за 18000.
-
barin
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:12
antonivs3 написав:
у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:24
_Mykola_ написав: antonivs3 написав:
у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
то есть, шансов никаких.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 8132
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3314 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:47
_Mykola_ написав:
Как можно назвать таких людей?
... безстрашні/безсмертні?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5487
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:03
barin написав:
точно такая же однушка как у нас ушла за 17000.Это торцевая.Но наш район немного дороже.Я сам свою однуху в прошлом году брал за 18000.
Я не спец в этих ценах. Скрин с бомбера.
Вероятно, квартира за 17'000 $ была не хрущевка, а хотя бы чешка.
В центральном районе.
Возможно, с ремонтом.
Может быть, ещё с мебелью и техникой.
Но то, что в юго-восточных областях тают цены на недвигу - это факт.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:24
_Mykola_ написав: antonivs3 написав:
у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
Так пенопласт закрыт слоем штукатурки, по-моему ничего страшного.
-
2805
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 20.07.10
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25
l66 написав:
Вероятно, квартира за 17'000 $ была не хрущевка, а хотя бы чешка.
В центральном районе.
Возможно, с ремонтом.
Может быть, ещё с мебелью и техникой.
Но то, что в юго-восточных областях тают цены на недвигу - это факт.
Только начали просматривать объявления.Да 17000 не хрущ.Девятиэтажка.Но и не центр.Хрущи в Запорожье были неинтересны.По ценам не могу точно сказать.В прошлом году рассматривал три квартиры:
12000 убитая в хлам
14500 после квартирантов
18000 после квартирантов
В итоге купили совсем другую.Без ремонта.
-
barin
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29932
|3362596
|
|
|0
|936
|
|
|446
|169118
|
|