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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:11

  rjkz написав:В Украине запрещено газоснабжение при этажности выше 10
так-то оно так, но КТМ на газУ (не моцопыклы :mrgreen:), и имеют по 12этажей.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 12 гру, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:16

  _Mykola_ написав:
  Долярчик написав:
- фасад там чомусь зробили "мішаний" - довкола вікон - мінвата, а всюди решта - пінопласт!

Это как раз правильно, около окон должны быть негорючие вставки из минеральной ваты.
Но конечно лучше когда все утепление минеральная вата, а не пенопласт...

у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:05

  l66 написав:
  Долярчик написав:за 5-10 р, може таке коштувати і 10-15К

В противоположной части Украины в областном центре уже такие цены :)

Зображення

Это цены на квартиры не показатель.Собрались продавать две свои квартиры и переезжать в Киев.Обратились к знакомой,которая работает риэлтором:точно такая же однушка как у нас ушла за 17000.Это торцевая.Но наш район немного дороже.Я сам свою однуху в прошлом году брал за 18000.
barin
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:12

  antonivs3 написав:у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.

Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:24

  _Mykola_ написав:
  antonivs3 написав:у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.

Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?


то есть, шансов никаких. :mrgreen:
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:Как можно назвать таких людей?

... безстрашні/безсмертні? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:56

  _Mykola_ написав:Как можно назвать таких людей?

Недальновидные ЖЛОБЫ :)
l66
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:03

  barin написав:точно такая же однушка как у нас ушла за 17000.Это торцевая.Но наш район немного дороже.Я сам свою однуху в прошлом году брал за 18000.

Я не спец в этих ценах. Скрин с бомбера.

Вероятно, квартира за 17'000 $ была не хрущевка, а хотя бы чешка.
В центральном районе.
Возможно, с ремонтом.
Может быть, ещё с мебелью и техникой.

Но то, что в юго-восточных областях тают цены на недвигу - это факт.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:24

  _Mykola_ написав:
  antonivs3 написав:у меня в управлении есть хата, кооперативный 16нарик, так вот там утепляют так: примерно до 8 этажа пенопласт и минматы вокруг оконных проемов, выше- сплошная вата. низзя по новым правилам, как оказалось. а на полностью из ваты, видимо, чуток не рассчитали при подаче доков на льготный кредит.

Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?



Так пенопласт закрыт слоем штукатурки, по-моему ничего страшного.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25

  l66 написав:Вероятно, квартира за 17'000 $ была не хрущевка, а хотя бы чешка.
В центральном районе.
Возможно, с ремонтом.
Может быть, ещё с мебелью и техникой.

Но то, что в юго-восточных областях тают цены на недвигу - это факт.

Только начали просматривать объявления.Да 17000 не хрущ.Девятиэтажка.Но и не центр.Хрущи в Запорожье были неинтересны.По ценам не могу точно сказать.В прошлом году рассматривал три квартиры:
12000 убитая в хлам
14500 после квартирантов
18000 после квартирантов
В итоге купили совсем другую.Без ремонта.
barin
 
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