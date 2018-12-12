barin
А чем квартира после квартирантов хуже той, что без ремонта?
Если по цене и локации они равноценные...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:37
barin
А чем квартира после квартирантов хуже той, что без ремонта?
Если по цене и локации они равноценные...
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:42
Ага, стой штукатурки в 5 мм настолько мощный, что выдержит открытый огонь хотя бы минут десять?
Ну и после того как огонь будет в пенопласте, шансов совсем никаких, пару вдохов, и все.
Ну и как таких можно назвать...
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:14
... ну то ЧОМУ, ЧОМУ, ЧОМУ дозволяють забудовникам утепляти пінопластом?
- чому не заборонять?
- або має ж бути якийсь СПЕЦІАЛЬНИЙ - негорящий пінопласт!
....от,якраз ті, що дозволяють те все, - якраз і ди...ли, млять!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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