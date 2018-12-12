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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1226122712281229

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 197
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:37

barin
А чем квартира после квартирантов хуже той, что без ремонта?
Если по цене и локации они равноценные...
l66
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:42

  2805 написав:
  _Mykola_ написав:Так пенопласт закрыт слоем штукатурки, по-моему ничего страшного.

Ага, слой штукатурки в 5 мм настолько мощный, что выдержит открытый огонь хотя бы минут десять?
Ну и после того как огонь будет в пенопласте, шансов совсем никаких, пару вдохов, и все.
https://ru.tsn.ua/zdorovya/penoplast-pr ... 09713.html

Ну и как таких можно назвать...
https://www.youtube.com/watch?v=sgFSI2V9D8Q
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 13 гру, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:14

  _Mykola_ написав:
  2805 написав:
  _Mykola_ написав:Так пенопласт закрыт слоем штукатурки, по-моему ничего страшного.

Ага, стой штукатурки в 5 мм настолько мощный, что выдержит открытый огонь хотя бы минут десять?
Ну и после того как огонь будет в пенопласте, шансов совсем никаких, пару вдохов, и все.
https://ru.tsn.ua/zdorovya/penoplast-pr ... 09713.html

Ну и как таких можно назвать...
https://www.youtube.com/watch?v=sgFSI2V9D8Q

... ну то ЧОМУ, ЧОМУ, ЧОМУ дозволяють забудовникам утепляти пінопластом?
- чому не заборонять?
- або має ж бути якийсь СПЕЦІАЛЬНИЙ - негорящий пінопласт!
....от,якраз ті, що дозволяють те все, - якраз і ди...ли, млять!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:22

  Долярчик написав:ну то ЧОМУ, ЧОМУ, ЧОМУ дозволяють забудовникам утепляти пінопластом?

Уже запретили.
У Вас дом утеплен пенопластом?
Первое разочарование после бурного восторга?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:54

  l66 написав:barin
А чем квартира после квартирантов хуже той, что без ремонта?
Если по цене и локации они равноценные...

Эта квартира почти на 8 квадратов больше и по локации более подходила нам.У нас квартиры теперь через дом.Что касается квартир после арендаторов,то никогда бы не подумал,что люди могут жить в таком скотстве.В одной даже не было света.Арендаторы жили БЕЗ света.Или сами электрику испортили.Нам хозяйка квартиры не смогла включить на просмотре электричество.
Я объясню,что не искал специально такие квартиры, :D ,смотрели ближе к своей двушке то,что было на тот момент,в продаже.
barin
 
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  #<1 ... 1226122712281229
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