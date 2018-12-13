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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52
rjkz написав:
Очень мудрый подход. Правда не всегда локация и/или дом для проживания и для аренды совпадают. Я-бы никогда не согласился жить (и не желал-бы своим детям такого) на загазованном и шумном проспекте Победы, но аренда там бойкая.
Думаю многие снимают вынуждено, чтоб далеко не добираться до работы/учёбы/етс. А для себя любимого выбирают уже по другим параметрам. Это, кстати, к тому, что не всем в центре нужно снимать.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:54
rjkz написав:
Мой совет - сундучте пока не хватит на то, что Вам надо. а не на то, на что хватает. Или до момента, когда поймете, что рост цен превышает рост накоплений.
аппетит приходит во время, есть вероятность на мечту не заработать...
Вон Эир до сих пор по модным мопам рысачит несколько лет, но вроде купил что-то.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:57
UA написав:
Главное чтобы внутри квартиры все было чистенько и исправно, а МОПы арендаторов в массовом сегменте интересуют в последнюю очередь.
Должен с вами не согласиться, как то выставлял шлачок на продажу в хорошем месте с обоссаным мопом, ну, как бы, народу не очень нравилось
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:59
_Mykola_ написав:
Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
Мало того, что пенопластом, так ещё по газоблоку
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08
hume написав: _Mykola_ написав:
Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?
Мало того, что пенопластом, так ещё по газоблоку
И чем это "усугубляет"?
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П'ят 14 гру, 2018 14:24
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