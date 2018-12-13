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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1227122812291230

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 198
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
26
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
30
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
6
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52

  rjkz написав:Очень мудрый подход. Правда не всегда локация и/или дом для проживания и для аренды совпадают. Я-бы никогда не согласился жить (и не желал-бы своим детям такого) на загазованном и шумном проспекте Победы, но аренда там бойкая.

Думаю многие снимают вынуждено, чтоб далеко не добираться до работы/учёбы/етс. А для себя любимого выбирают уже по другим параметрам. Это, кстати, к тому, что не всем в центре нужно снимать.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:54

  rjkz написав:
Мой совет - сундучте пока не хватит на то, что Вам надо. а не на то, на что хватает. Или до момента, когда поймете, что рост цен превышает рост накоплений.

аппетит приходит во время, есть вероятность на мечту не заработать... :mrgreen: Вон Эир до сих пор по модным мопам рысачит несколько лет, но вроде купил что-то.
hume
 
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Подякували: 659 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:57

  UA написав:Главное чтобы внутри квартиры все было чистенько и исправно, а МОПы арендаторов в массовом сегменте интересуют в последнюю очередь.

Должен с вами не согласиться, как то выставлял шлачок на продажу в хорошем месте с обоссаным мопом, ну, как бы, народу не очень нравилось :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:59

  _Mykola_ написав:Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?

Мало того, что пенопластом, так ещё по газоблоку :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08

  hume написав:
  _Mykola_ написав:Уже видел в новостроях по 25 этажей даже "утепление" самими жильцами ПЕНОПЛАСТОМ стен в квартирах которые выходят на ПОЖАРНУЮ лестницу, хотя сами дома внешнее утепление везде минеральная вата.
Как можно назвать таких людей?

Мало того, что пенопластом, так ещё по газоблоку :mrgreen:


И чем это "усугубляет"?
rjkz
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  #<1 ... 1227122812291230
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